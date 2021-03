Wheel of Fortune aux yeux de chaque signe

Avez-vous des désirs dans votre cœur qui sont profondément liés à votre essence? Par exemple, il y a des gens qui veulent essentiellement aider les autres et essaient de le faire d’une manière qu’ils aiment: que ce soit en écrivant, en enregistrant des vidéos, en étudiant la psychologie, etc.

Nous avons tous une âme en nous qui aspire à quelque chose qui nous apporte bonheur et satisfaction, et qui caractérise la boussole de notre vie qui, sûrement, nous guide sur la bonne voie.

Et cette boussole se trouve sur nos cartes de naissance, symbolisant le positionnement le plus harmonieux entre le Soleil, la Lune et l’Ascendant d’une personne.

Notre guide est connu sous le nom de roue de la fortune, et nous découvrirons ce qu’il dit lorsqu’il se positionnera dans chaque panneau!

Roue de la fortune en Bélier

Ce positionnement amène une personne qui se sentira épanouie quand elle verra que ses efforts ont porté ses fruits et, surtout, quand elle obtient une place de choix, car c’est quelqu’un de très compétitif. Ce qui la motive, c’est d’avoir de l’initiative, de ne pas être une «Maria va avec les autres», et d’être toujours à la recherche de faire quelque chose de nouveau.

Roue de la Fortune en Taureau

Celui qui se positionne en Taureau, sera en paix lorsqu’il est proche de la nature, que ce soit sur la plage, la plaine ou la montagne. Et aussi contradictoire que cela puisse être, cette personne aime aussi dépenser de l’argent et sera toujours à la recherche de quelque chose qui la rendra de plus en plus riche. Après tout, ce qu’elle apprécie le plus, c’est un avenir stable!

Roue de la Fortune en Gémeaux

Cet individu a la communication comme sa plus grande arme. Il adore parler, rencontrer des gens et nouer des contacts, mais pour quiconque pense que sa vie n’est que du trouble, il se trompe beaucoup. Il trouve beaucoup de plaisir dans ses études, il est intelligent, il n’a pas honte de changer d’avis et il est toujours à l’écoute de tout ce qui se passe dans le monde.

Roue de la Fortune en Cancer

Ce qui anime cet être humain, c’est la famille et le collectif. Votre paix est dans les bras de votre bien-aimé, sur les genoux de vos parents, dans l’étreinte de vos enfants et dans les déclarations d’amitié de vos amis. Il aime aussi aider, protéger ceux qui comptent pour lui et se sentir utile au quotidien.

Roue de la fortune en Lion

Cette personne est quelqu’un qui a besoin d’attention et sa quête est de trouver sa place dans le monde. Elle veut être une référence pour les autres, pouvoir les influencer et les inspirer. Et cela peut aussi arriver à travers un médium artistique, car elle a des dons très bien dotés!

Roue de la Fortune en Vierge

Pour que cet individu trouve son bonheur, il a besoin de vivre dans un environnement organisé et standardisé, si possible: pas de trois chemisiers rouges pliés sous le tiroir et un bleu sur le dessus. Il est très préoccupé par sa propre santé. Et pour lui, ce sentiment d’être utile est de la plus haute importance!

Roue Balance de la Fortune

Pour être heureuse, cette personne a besoin de sentir tous les domaines de sa vie harmonisés, s’il y en a qui ne va pas, il se sent déjà plus lourd et malheureux. Et cela s’étend aussi à sa vie sociale, elle adore être en contact avec les autres et les écouter, mais si elle ressent une injustice ou une pression d’une autre personne, elle peut aussi se sentir assez mal à l’aise.

Roue de la Fortune en Scorpion

Ce positionnement révèle quelqu’un qui a toujours besoin d’être transformé pour être heureux, et cela varie beaucoup. Cela peut être une transformation dans le visuel, dans les loisirs, dans la zone d’étude, dans la carrière, etc. L’important est de ressentir l’énergie en mouvement, ne pas être la même qu’hier et être différente de demain!

Roue de la Fortune en Sagittaire

C’est le citoyen bien connu du monde, il a un grand intérêt pour différents pays, différentes personnes et différentes cultures. Il trouve également un grand plaisir à rechercher l’origine de la vie et pourquoi, que ce soit sous forme de philosophie ou de religion.

Roue de la Fortune en Capricorne

Le travail est au centre de la vie de cette personne. Elle étudie, travaille dur, est promue et aide les autres, mais sa plus grande réussite est de sentir que son travail en valait la peine et, surtout, qu’elle est entourée de personnes aussi responsables qu’elle.

Roue de la Fortune en Verseau

Celui qui occupe ce poste ressent un grand besoin de faire les choses différemment et de ne pas être « à l’intérieur de la boîte ». Cette personne se concentre beaucoup sur les questions humanitaires, mais elle a aussi un ego très fort lorsqu’il s’agit de vouloir être audacieux et unique dans tout ce qu’il fait.

Roue de la fortune des Poissons

Cette personne trouve satisfaction à se consacrer aux autres, sa vie prend sens quand elle se donne, que ce soit sous forme de bénévolat ou dans une simple paire d’oreilles disposées à écouter. En dehors de cela, sa spiritualité est extrêmement évidente et elle trouve sa paix lorsqu’elle est capable de la cultiver.

En lisant comme ça, il semble que la Roue de la Fortune n’apporte que de bonnes choses, cependant, en fonction de son positionnement, elle peut influencer les gens de manière négative et finir par apporter plusieurs conséquences pas très agréables pour leur vie. Ainsi, il est toujours bon de consulter un astrologue pour voir si tout est sur la bonne voie, mais sinon, vérifiez ce qui peut être fait pour s’améliorer au plus vite!