WhatsApp Web lance une version bêta publique pour les utilisateurs de macOS : tout ce que vous devez savoir

in

24 août 2021 11:12:16 IST

WhatsApp, propriété de Facebook, va bientôt lancer une version bêta publique de sa version de bureau. Selon WABetaInfo, le portail de mise à jour en temps réel de WhatsApp, la version bêta publique fait partie du plan de l’entreprise pour obtenir plus de commentaires des utilisateurs et améliorer la fonctionnalité multi-appareils.

Le portail montre également que les utilisateurs peuvent expérimentez quelque chose de nouveau dans l’application structure lors de l’enregistrement des messages vocaux. Ils peuvent désormais voir les formes d’onde lors de l’enregistrement d’un message vocal et mettre le message en pause pour l’écouter pour approbation avant de l’envoyer. Cette nouvelle fonctionnalité est déjà en cours de développement sur WhatsApp pour iOS, affirme le portail.

Les utilisateurs de macOS et Windows peuvent désormais s’inscrire au programme bêta public pour s’essayer aux nouvelles fonctionnalités qui arrivent sur l’application. Ils deviennent des bêta-testeurs officiels lorsqu’ils installent la bêta de WhatsApp for Desktop pour la première fois, ce qui signifie qu’ils recevront automatiquement toutes les mises à jour bêta. Pour le moment, 2.2133.1 est la dernière version pour les utilisateurs publics.

Les bêta-testeurs peut également signaler des bogues dans les fonctionnalités de l’application, dans « Paramètres du bureau WhatsApp », « Nous contacter » et envoyer une capture d’écran pour que l’équipe de développement corrige les bogues.

Le mois dernier, WhatsApp a annoncé qu’il lancera bientôt une application iPad qui inclura la prise en charge multi-appareils convoitée, qui aidera les utilisateurs à rester connectés à WhatsApp même sans leur téléphone.

Parlant de l’annonce, un porte-parole a déclaré TechRadar, « Notre capacité multi-appareils améliore immédiatement l’expérience des personnes qui utilisent Desktop/Web et Portal. Et cela permettra également d’ajouter la prise en charge de plus de types d’appareils au fil du temps ».

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂