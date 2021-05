WhatsApp: vous pourriez bientôt perdre ces fonctionnalités ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

Le populaire messager WhatsApp oblige les utilisateurs à accepter les nouvelles directives de protection des données. Si vous ne le faites pas, vous aurez bientôt moins de fonctions disponibles.

Dans le passé, la société dirigée par Mark Zuckerberg a nié que WhatsApp et Facebook puissent partager les données de leurs utilisateurs à un moment donné. Cependant, la plupart des utilisateurs auraient dû se rendre compte que cela ne durera pas longtemps. Maintenant, le moment est venu: WhatsApp a mis à jour la réglementation sur la protection des données, dans laquelle le partage des données des utilisateurs entre les deux réseaux sociaux est noté.

WhatsApp oblige les utilisateurs à consentir

C’est à vous d’accepter ou non l’échange de données. Cependant, ce n’est pas aussi simple qu’il y paraît. WhatsApp a promis de ne pas bloquer les comptes en cas d’absence de consentement, mais dans ce cas, certaines fonctionnalités vous seront progressivement retirées.

A partir de la fin de la semaine, plus précisément: à partir du 15 mai, vous ne pourrez plus accéder aux différentes fonctions de WhatsApp si vous rejetez la nouvelle réglementation. De toute façon, vous n’utilisez le messager que pour envoyer des SMS, alors vous vous en fichez? Malheureusement, le retrait des fonctionnalités vous rend la vie difficile, même lors de la rédaction de messages.

Dans la première étape, vous ne pouvez plus accéder à vos listes de discussion. Après cela, les messages audio et vidéo ne devraient plus fonctionner non plus. Il n’est également plus possible de recevoir des notifications WhatsApp sans accepter les nouvelles directives de protection des données. Le messager populaire n’est pas bloqué pour vous, mais il ne fonctionne que si aminci qu’il est presque inutile.

Quelle est l’alternative?

Pour éviter la perte de fonctions, vous n’avez que deux options:

Vous acceptez la nouvelle politique de confidentialité de WhatsApp.

Vous recherchez un autre messager, tel que Telegram, Signal ou Threema.

