WhatsApp vous permettra enfin d’accélérer les notes audio pour les écouter en moins de temps

Selon WABetaInfo, écouter plus rapidement les audios WhatsApp sans utiliser d’applications tierces sera possible très bientôt.

Bientôt, vous n’aurez plus à utiliser d’applications tierces pour accélérer les notes audio WhatsApp et les écouter plus rapidement. Comme le des gens de WABetaInfo lors de l’examen du code de l’application, WhatsApp inclura l’option d’accélérer les messages vocaux nativement.

D’autres applications de messagerie, comme Telegram, ont déjà offert la possibilité de doubler la vitesse des mémos vocaux pour les écouter plus rapidement et en moins de temps, il est donc logique que l’application de messagerie la plus utilisée au monde finisse par introduire cette fonctionnalité.

Les audios accélérés seront disponibles dans une future version bêta de WhatsApp

Toutes les indications suggèrent que WhatsApp travaille déjà sur la mise en œuvre de cette fonctionnalité dans l’application. Cependant, à partir d’aujourd’hui, il n’est pas disponible il n’est pas non plus possible de l’activer manuellement. En fait, il n’a même pas été possible d’obtenir des captures d’écran montrant comment cela fonctionne.

Cependant, il est précisé que la possibilité d’accélérer les audios sera d’abord disponible dans une future version bêta de WhatsApp, et qui sera disponible sur iOS et Android.

WhatsApp teste enfin une option pour modifier la vitesse de lecture des messages vocaux. 🔥

Cette fonctionnalité est en cours de développement et sera disponible dans une future mise à jour pour iOS et Android. Les captures d’écran seront publiées ici sur @WABetaInfo lorsqu’il sera disponible dans une future version bêta. – WABetaInfo (@WABetaInfo) 11 mars 2021

On ne sait pas si WhatsApp accordera aux utilisateurs un contrôle manuel de la vitesse de lecture audio –Quelque chose d’improbable–, ou si au contraire vous choisissez inclure un raccourci qui vous permet de lire des mémos vocaux à une vitesse «2X» comme cela se produit dans d’autres applications. Quelle que soit la décision prise, il faudra attendre une future mise à jour de l’application pour pouvoir se débarrasser des doutes.

