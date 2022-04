WhatsApp vous permettra de réagir aux messages avec plus de 6 emojis

in

WhatsApp envisage d’ajouter un nouveau bouton dans la barre de réaction pour vous permettre de sélectionner plus d’emojis avec lesquels réagir aux messages.

WhatsApp ne s’est pas arrêté mettre à jour votre application Android au cours des dernières semaines avec de nouvelles fonctionnalités comme un nouveau lecteur de mémo vocal, l’extension de la limite de taille de fichier jusqu’à 2 Go ou la possibilité de changer manuellement la langue de l’application.

Mais, sans aucun doute, l’une des nouveautés les plus notables qui sont récemment arrivées sur la plate-forme de messagerie instantanée appartenant à Meta sont les réactions aux messages. En ce sens, nous venons d’apprendre que WhatsApp va étendre cette fonction, puisque vous permettra de réagir aux messages avec plus de 6 emojis.

WhatsApp va étoffer le catalogue d’emojis pour réagir aux messages

Comme nous le disent les gars du média spécialisé WABetaInfo, WhatsApp travaille sur la possibilité de étoffez votre catalogue d’emojis pour réagir aux messages avec de nouvelles options en plus des six existantes : J’aime, j’aime, Rire, Surprise, Tristesse et Mercirépondant ainsi aux demandes de ses utilisateurs.

3 news qui arriveront très prochainement sur WhatsApp

Comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran ci-dessous, WhatsApp envisage d’ajouter, dans une future mise à jour, un nouveau bouton dans la barre d’emoji, identifié par le signe « + », qui vous permettra de sélectionner plus d’emojis avec lesquels réagir aux messages.

Bien que l’on ignore encore quels nouveaux emojis seront disponibles, sans regarder l’intégration de cette fonctionnalité dans d’autres applications Meta telles qu’Instagram ou Facebook Messenger, il est fort probable que WhatsApp vous permet de réagir avec n’importe quel emoji.

WhatsApp résout l’un de ses plus gros inconvénients avec sa dernière nouveauté

La mise à jour des réactions aux messages est toujours en développement, et donc sera disponible dans les futures mises à jour. Dans tous les cas, si vous souhaitez profiter à la fois de cette nouveauté et d’autres qui arrivent sur WhatsApp avant tout le monde, nous vous recommandons de vous inscrire à son programme bêta.

