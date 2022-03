WhatsApp vous permet désormais de masquer votre dernière heure de connexion à des personnes spécifiques

Grâce à cette nouvelle fonction vous pouvez empêcher certains de vos contacts de voir l’heure de votre dernière connexion.

WhatsApp, le client de messagerie le plus populaire aujourd’hui avec plus de 2 000 millions d’utilisateurs actifs par moiscontinue d’améliorer sa plateforme avec de nouvelles fonctionnalités dans le but de Rattrapez votre plus grand rivalTelegram, qui le surpasse dans cette section.

Ainsi, après avoir activé son nouveau lecteur de mémos vocaux, WhatsApp vous permet désormais également de cacher l’heure de votre dernière connexion à certaines personnes.

Choisissez lequel de vos contacts WhatsApp peut voir l’heure de votre dernière connexion et lequel ne peut pas

Comme nous le disent les gars du média spécialisé WABetaInfo, la dernière bêta de WhatsApp pour Android, avec le numéro de version 2.22.8.9, a déployé la fonction qui vous permet masquer votre dernière heure de connexion à des personnes spécifiques pour tous les utilisateurs bêtaaprès avoir été publié il y a quelques mois seulement pour quelques testeurs.

Ainsi, si vous avez cette version ou même la précédente, 2.22.8.8, vous pouvez déjà sélectionner quels contacts peuvent voir l’heure de votre dernière connexion et lesquels ne peuvent pas. Pour ce faire, il vous suffit de suivre ces étapes simples :

Ouvrez l’application WhatsApp sur votre mobile Android

Cliquez sur le bouton de menu situé dans le coin supérieur droit et cliquez sur l’option Réglages

Aller à la rubrique compte et à l’intérieur, cliquez sur l’option confidentialité

et à l’intérieur, cliquez sur l’option Entrez la première option heure de la dernière fois

Parmi les options disponibles, sélectionnez Mes contacts, sauf… et appuyez sur le bouton d’accord situé au fond

et appuyez sur le bouton situé au fond choisir Lequel de vos contacts souhaitez-vous voir l’heure de votre dernière connexion ?

Cliquer sur le bouton de validation situé dans le coin inférieur droit de l’application

Une fois cela fait, lorsque vous accédez à nouveau à l’option confidentialité vous le verrez dans la rubrique heure de la dernière fois Le nombre de contacts qui ne peuvent pas voir l’heure de votre dernière connexion apparaîtra. Cela signifie, bien sûr, que vous ne pourrez pas non plus voir quand ces contacts se sont connectés pour la dernière fois.

Si vous êtes dans le programme bêta de WhatsApp et que vous n’avez pas encore reçu cette fonctionnalité, nous vous recommandons de mettre à jour l’application de messagerie appartenant à Meta afin de le rendre disponible dans les plus brefs délais.

