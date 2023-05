WhatsApp vous permet déjà de modifier les messages envoyés : vous pouvez donc utiliser cette nouvelle fonction

Nous savons depuis longtemps que WhatsApp travaillait à permettre au modification des messages. C’est-à-dire la possibilité de modifier le texte envoyé pour ajouter à partir d’une virgule que nous avons manquée pour même réécrire la phrase entière.

Ce lundi, après plusieurs mois d’attente, l’application de messagerie Meta a officiellement annoncé la fonction d’édition des messages. Maintenant que cette nouveauté est en route, il vaut vraiment la peine de savoir comment cela fonctionne pour en tirer le meilleur parti.

Comment modifier les messages WhatsApp ?

Pour éditer un message envoyé dans WhatsApp, il suffit de garder le doigt appuyé dessus jusqu’à ce que le menu contextuel s’ouvre. La prochaine étape est cliquez sur « Modifier ». Il ne vous reste plus qu’à corriger ou modifier ce que vous avez écrit et enregistrer les modifications.

La vérité est que cette nouvelle fonctionnalité s’accompagne de quelques détails que nous devons prendre en compte. Tout d’abord, nous n’aurons que 15 minutes pour modifier les messages. Passé ce délai, l’option d’édition ne sera plus disponible, bien que, si vous le souhaitez, vous puissiez recourir à l’option « Supprimer pour tout le monde », qui a une durée de plus d’un jour.

Un autre point important est que l’application indiquera très clairement que nous avons modifié le message. Il le fait déjà lorsque nous en supprimons un, avec le signe bien connu « Ce message a été supprimé ». Suite à cette piste, WhatsApp a ajouté le signe « Edité à…”. Comme nous pouvons le voir, il détaillera même jusqu’à l’heure exacte à laquelle le message a été modifié.

Quant à l’arrivée de cette fonctionnalité, présente depuis longtemps dans des applications concurrentes telles que Telegram, on sait qu’elle sera disponible sur iOS et Android. Selon WhatsApp, le déploiement mondial a déjà commencé, mais certains utilisateurs pourraient ne pas le voir sur leurs appareils pendant « quelques semaines ». Et il y a d’autres nouvelles annoncées en cours, comme le blocage des chats avec un mot de passe ou des données biométriques et l’application indépendante pour Wear OS.

Images: Whatsapp

