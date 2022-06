WhatsApp vous montrera les mises à jour de statut directement dans l’onglet de chat

Jusqu’à présent, les mises à jour de statut des utilisateurs de WhatsApp ont toujours été un peu cachées. A l’avenir, il devrait être visible directement dans l’onglet chat lorsqu’un contact poste un nouveau statut. Une version bêta actuelle prépare le messager populaire pour la fonctionnalité à venir.

Comme indiqué par le site Web WABetaInfo, WhatsApp a récemment publié la version 2.22.13.9 de l’application via le programme bêta de Google Play. Cependant, ladite nouvelle fonctionnalité n’est pas encore disponible dans cette version. Selon WABetaInfo, il est encore en cours de développement et n’est pas encore prêt pour un test. Une capture d’écran montre déjà à quoi devrait ressembler la nouvelle fonction.



Le cercle vert autour de la photo de profil indique qu’un contact a publié une mise à jour de statut.



Image : © WABetaInfo 2022



Afficher et ouvrir les mises à jour de statut directement dans l’onglet de chat

Les mises à jour de statut dans WhatsApp sont à peu près comparables aux histoires Instagram. Si un utilisateur publie une mise à jour de statut, celle-ci est actuellement quelque peu cachée dans WhatsApp. Il y a juste un point à côté de l’onglet « Statut », indiquant qu’au moins un des contacts a publié une mise à jour. À l’avenir, les utilisateurs devraient pouvoir voir directement dans l’onglet de chat qui a publié une mise à jour de statut.

Cela est susceptible d’être indiqué par un cercle vert apparaissant autour de la photo de profil du contact. De plus, la mise à jour du statut devrait également pouvoir être ouverte directement via l’onglet de chat. Si vous appuyez sur le champ à côté de la photo de profil de l’utilisateur, le chat s’ouvre comme d’habitude. Cependant, si vous appuyez sur la photo de profil, la mise à jour du statut devrait s’afficher directement, rapporte WABetaInfo.

A quand la nouvelle fonctionnalité ?

On ignore actuellement quand la nouvelle fonctionnalité de WhatsApp apparaîtra. Selon WABetaInfo, il est certain qu’il viendra à la fois pour la version Android et iOS. Incidemment, la nouvelle fonction a été découverte pour la première fois par WABetaInfo dans la version de bureau de WhatsApp. Il est donc probable que cette version recevra également les mises à jour de statut révisées.