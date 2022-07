WhatsApp vous donnera plus de temps pour vous repentir de vos messages inappropriés

in

La dernière version bêta de WhatsApp pour Android, avec le numéro de version 2.22.15.8, implémente un nouveau délai pour supprimer un message : 2 jours et 12 heures.

WhatsApp ne s’est pas arrêté améliorer votre plateforme au cours des dernières semaines avec de nouvelles fonctions telles que la possibilité de créer votre propre avatar à utiliser dans les chats et les appels vidéo ou une option de confidentialité qui vous permettra de vous cacher lorsque vous êtes en ligne.

Et bien voilà, nous venons d’apprendre que l’application de messagerie détenue par Meta vient d’être mise à jour avec une fonctionnalité grâce à laquelle vous aurez plus de temps pour regretter vos messages inappropriés.

WhatsApp vous permettra de supprimer un message après deux jours et demi après sa publication

Les gars du média spécialisé WABetaInfo ont découvert que, dans la dernière bêta de WhatsApp pour Android, avec numéro de version 2.22.15.8la plateforme de messagerie a implémenté un nouveau délai pour supprimer un message de 2 jours et 12 heuresune fonctionnalité sur laquelle je travaillais depuis quelques mois.

De cette façon, WhatsApp a mis à jour la fonction supprimer pour tousarrivé sur la plateforme en 2017, prolongeant le délai pour supprimer un message de 1 heure, 8 minutes et 16 secondes à 2 jours et 12 heures. Ainsi, désormais, l’application de messagerie vous laissera plus de temps pour regretter vos messages inappropriés ou mal placés.

À cet égard, WhatsApp travaille également pour que les administrateurs de groupe peuvent supprimer un message de n’importe quel membre du groupe.

N’oubliez pas que Telegram vous permet déjà supprimez vos messages jusqu’à 48h après les avoir envoyés et, en ce sens, WhatsApp a opté pour prolonger cette limite de 12 heures supplémentairesce qui est toujours positif pour tous les utilisateurs du client de messagerie.

Cette nouvelle fonctionnalité de WhatsApp atteint progressivement certains utilisateurs d’Android Beta et devrait être disponible pour tous les bêta-testeurs au cours des prochaines semaines.

Si vous souhaitez essayer à la fois cette fonctionnalité et d’autres qui arrivent sur la plate-forme de messagerie avant le reste, nous vous recommandons de vous inscrire au programme WhatsApp pour Android Beta dès que possible.

