WhatsApp veut que vous sachiez que personne n’espionne vos messages

Partager

WhatsApp se prépare à assurer votre confidentialité dans les conversations et les discussions de groupe, et très bientôt, il affichera un message confirmant le cryptage de bout en bout de nos communications sur la plateforme.

Nous vivons à l’époque des espions, avec à chaque fois plus de problèmes de sécurité en ligneplus de vulnérabilités critiques et plus des nouvelles inquiétantes sur les téléphones sur écoutede personnalités de plus en plus importantes dont des Premiers ministres et même des dirigeants de grandes entreprises.

C’est peut-être pour cette raison que les plateformes de communication les plus utilisées sur la planète se concentrent sur la confidentialité et la sécurité de leurs utilisateurs, avec WhatsApp toujours dans l’œil de l’ouragan et la promesse des développeurs Meta de donner à chaque fois plus d’importance pour le chiffrement de bout en bout qui protège nos conversations.

Et il semble qu’il y ait des progrès sur cet aspect, car comme nous l’ont dit des collègues de WABetaInfo il y a quelques heures, certains utilisateurs ont découvert que le version bêta avec le code de construction 2.22.10.14, il affiche déjà l’avertissement de chiffrement tellement utile et attendu :

Vos messages personnels sont cryptés de bout en bout.

Attention, la dernière arnaque WhatsApp se fait passer pour le support officiel de l’application pour voler vos données

Comme vous l’avez peut-être vu, a été intégré comme « pied de page » dans les fenêtres de conversation, d’appel ou d’état, indiquant en un coup d’œil que ces communications sont cryptées et sont donc totalement sans danger pour l’utilisateur.

Évidemment, vous savez déjà Qu’est-ce que cela signifie pour une conversation d’être cryptée de bout en bout ?et c’est qu’il laisse notre smartphone déjà crypté pour que même WhatsApp ou tout autre acteur capable d’intercepter ces messages n’est pas en mesure de les décrypter sauf pour le destinataire et l’interlocuteur.

De WhatsApp, ils avertissent que cette nouveauté que nous voyons déjà dans les versions bêta Pour Android Il arrivera également bientôt pour iOS et WhatsApp Desktopavant d’être déployé dans les versions stables de l’application.

Les astuces essentielles de WhatsApp que chaque utilisateur devrait connaître

Rubriques connexes: Portable

Partager

Inscrivez-vous à Disney+ pour 8,99 euros et sans permanence

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂