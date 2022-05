WhatsApp va se préparer à amplifier (encore plus) les réactions avec des emojis aux messages

in

Les réactions de WhatsApp vont devenir encore plus utiles grâce à cette nouvelle fonctionnalité qui est déjà en route.

Très peu de temps s’est écoulé depuis la les réactions aux messages parvenus sur WhatsApp, mais la société a déjà l’intention de mettre à jour cette fonctionnalité dans le but d’ajouter de nouvelles fonctionnalités.

Demander le code de la dernière version bêta de WhatsApp, les gens de WABetaInfo découvert que très tôt WhatsApp affichera des informations beaucoup plus détaillées sur les réactions aux messagesy compris la possibilité de visualiser différents éléments d’un album photo ou vidéo auxquels ils ont réagi.

WhatsApp vous indiquera à quelle photo d’un album les participants d’un chat ont réagi

Comme on peut le voir sur la capture d’écran partagée par WABetaInfola dernière version de WhatsApp intègre la possibilité de voir les réactions aux images du même album générées automatiquement par l’application lors de l’envoi de plusieurs photos ou vidéos à la fois.

De cette façon, il sera possible savoir à quelle image ou vidéo on a réagi. Actuellement, vous ne pouvez voir que le type de réaction et la personne qui l’a envoyée, mais pas l’élément auquel la réaction est envoyée, sauf si vous ouvrez l’album.

Les états WhatsApp vont devenir plus utiles grâce à cette nouvelle fonction

Pour l’instant, la nouvelle fonctionnalité est en cours de développement et n’est pas disponible pour les utilisateurs, mais elle devrait arriver plus tôt que tard.

De plus, WhatsApp a déjà confirmé qu’il travaillait sur d’autres nouvelles liées aux réactions, comme la possibilité de réagir avec n’importe quel emoji. Cependant, aucune de ces nouvelles fonctionnalités n’est aussi attendue que l’option de quitter les groupes WhatsApp sans que le reste des participants ne le sache, une autre fonctionnalité qui devrait tôt ou tard arriver sur l’application de messagerie.

