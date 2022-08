WhatsApp va repenser l’interface des discussions de groupe

in

WhatsApp travaille sur une refonte des discussions de groupe, grâce à laquelle vous pouvez voir la photo de profil de la personne qui envoie le message.

Au cours des derniers mois, WhatsApp n’a cessé d’améliorer son application avec de nouvelles fonctionnalités, et beaucoup d’entre elles ont été destinées aux discussions de groupe, comme la possibilité de créer des sondages en leur sein.

Tout semble indiquer que ce ne sera pas la dernière nouveauté à toucher les groupes, puisque nous venons d’apprendre, grâce au média spécialisé WABetaInfo, que la plateforme de messagerie détenue par Meta travaille sur une refonte de l’interface des discussions de groupe.

Ce sera le nouveau design des discussions de groupe WhatsApp

Les gars de WABetaInfo ont découvert dans la dernière version bêta de WhatsApp pour iOS, avec le numéro de version 22.18.0.72, que le client de messagerie prévoit améliorer l’interface des discussions de groupe avec l’inclusion de photos de profil.

Comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran que nous laissons sous ces lignes, une fois cette nouvelle fonction disponible, vous pourrez voir les photos de profil du reste des participants d’un groupe ainsi que les messages que chacun d’eux a envoyés. C’est très utile pour savoir quel membre du groupe a envoyé un message spécifique et pour identifier l’un d’eux grâce à sa photo de profil.

Selon cette fuite, cette nouvelle fonctionnalité WhatsApp viendra activé par défaut pour tous les membres du groupe et ne peut pas être désactivé.

Cette nouvelle fonctionnalité de WhatsApp encore est en cours de développement et viendra dans une future mise à jourmais nous ne savons pas combien de temps il faudra pour atteindre la grande masse des utilisateurs du client de messagerie.

3 nouvelles WhatsApp cette semaine qui arriveront très bientôt dans l’application

Quoi qu’il en soit, si vous voulez essayer cette nouvelle fonctionnalité de WhatsApp et d’autres qui viendront plus tard avant le reste Nous vous recommandons de vous inscrire à son programme bêta dès que possible.

Pour vous © 2022 Difoosion, SL Tous droits réservés.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂