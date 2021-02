WhatsApp va de l’avant avec une nouvelle politique de confidentialité, dit qu’il a exprimé son engagement à protéger la vie privée du gouvernement

19 févr.2021 23:47:17 IST

New Delhi: Quelques heures après avoir annoncé la décision d’aller de l’avant avec sa mise à jour controversée de sa politique de confidentialité, WhatsApp a déclaré vendredi avoir fait savoir au Centre qu’il restait attaché à la protection de la confidentialité des conversations personnelles à travers le pays.

Le mois dernier, l’application de messagerie avait été confrontée à une série de questions du gouvernement indien après avoir informé les utilisateurs qu’elle mettait à jour sa politique de confidentialité en vertu de laquelle elle pouvait partager des données utilisateur limitées avec Facebook et ses sociétés du groupe.

Le contrecoup et les utilisateurs optant pour les applications rivales Telegram et Signal ont incité WhatsApp à retarder le déploiement en mai, mais vendredi, la société a déclaré que la politique serait déployée mais que la plate-forme permettra aux utilisateurs de la lire à « leur propre rythme ».

Whatsapp fournira également une bannière offrant des informations supplémentaires sur la mise à jour.

« En raison de la désinformation et sur la base des commentaires de nos utilisateurs, nous avons repoussé le délai d’acceptation des conditions de service et de la politique de confidentialité de WhatsApp au 15 mai. En attendant, nous continuons à collaborer avec le gouvernement et sommes reconnaissants pour le possibilité de répondre aux questions que nous avons reçues de leur part « , a déclaré WhatsApp dans une déclaration par courrier électronique à PTI.

Il a ajouté que la société avait déclaré qu’elle continuait de protéger la confidentialité des conversations personnelles à travers l’France et de garantir que la plate-forme reste sûre et sécurisée pour que tout le monde puisse s’engager.

Dans un article de blog vendredi, WhatsApp a déclaré qu’il afficherait une bannière dans l’application dans les semaines à venir « fournissant plus d’informations que les gens pourront lire à leur propre rythme ».

« Nous avons également inclus plus d’informations pour essayer de répondre aux préoccupations que nous entendons. Finalement, nous commencerons à rappeler aux gens de lire et d’accepter ces mises à jour pour continuer à utiliser WhatsApp », a déclaré la société appartenant à Facebook.

WhatsApp a également déclaré que la nouvelle notification intégrée à l’application était différente de celle que les utilisateurs ont vue en janvier et qui a été repensée en fonction des commentaires des utilisateurs.

« … mais les conditions d’utilisation et la politique de confidentialité restent les mêmes. Pour rappel, cette mise à jour ne modifie pas la confidentialité des conversations personnelles des gens et n’étend pas notre capacité à partager des données avec Facebook », a déclaré WhatsApp.

Au milieu des préoccupations soulevées par les utilisateurs sur la question, le gouvernement indien avait demandé en janvier à WhatsApp de retirer les modifications, affirmant que les modifications unilatérales étaient injustes et inacceptables.

Le gouvernement avait soutenu que le fait de ne pas donner aux utilisateurs la possibilité de se retirer soulevait « de graves préoccupations concernant les implications pour le choix et l’autonomie des citoyens indiens ». Il s’était également demandé pourquoi les utilisateurs indiens étaient soumis à un traitement différencié par rapport à leurs homologues européens où les changements ne s’appliquent pas.

WhatsApp a précisé que les personnes qui n’ont pas accepté la politique de confidentialité après le 15 mai peuvent toujours recevoir des appels et recevoir des notifications, mais elles devront accepter la mise à jour pour envoyer des messages.

Il a ajouté que conformément à ses politiques, les comptes d’utilisateurs resteront actifs pour permettre aux gens d’accepter les nouvelles conditions de service et les mises à jour.

Des problèmes allant du contenu provocateur et incendiaire à la désinformation en passant par les violations de données ont placé les entreprises de médias sociaux, notamment Facebook, WhatsApp et Twitter, sur la ligne de mire au cours des derniers mois.

Le gouvernement indien a confronté ces entreprises à plusieurs reprises et a affirmé qu’elles devaient se conformer aux règles du pays et réprimer l’utilisation abusive de leurs plates-formes.

Les directives intermédiaires, qui s’appliquent aux plateformes numériques comme Facebook et Twitter, sont en phase finale et devraient être annoncées prochainement.

Les règles proposées visent à freiner l’utilisation abusive des médias sociaux en resserrant éventuellement les délais de prise de mesures contre les contenus malveillants et à accroître la responsabilité des plates-formes numériques envers les utilisateurs et la loi indienne.

WhatsApp compte environ 2 milliards d’utilisateurs dans le monde, l’France étant son plus grand marché avec plus de 400 millions d’utilisateurs.

Dans son article de blog de vendredi, WhatsApp a déclaré qu’il ferait beaucoup plus pour rendre sa « voix claire à l’avenir » et a ajouté qu’il avait précédemment utilisé la fonction « Statut » pour partager des informations autour de la mise à jour.

« Pour rappel, nous construisons de nouvelles façons de discuter ou de faire du shopping avec une entreprise sur WhatsApp qui sont entièrement facultatives. Les messages personnels seront toujours cryptés de bout en bout, donc WhatsApp ne peut pas les lire ou les écouter, » il c’est noté.

WhatsApp a également souligné que les services aux utilisateurs de la plate-forme restent gratuits et qu’il charge les entreprises de fournir un service client sur sa plate-forme.

Il a déclaré que certaines fonctionnalités d’achat impliquaient Facebook, de sorte que les entreprises puissent gérer leur inventaire à travers les applications et qu’il afficherait plus d’informations directement dans WhatsApp afin que les gens puissent choisir s’ils souhaitent s’engager ou non avec les entreprises.

Soucieux de la confidentialité de leurs données, de nombreux utilisateurs affluent vers des plates-formes de messagerie concurrentes telles que Signal et Telegram, poussant les téléchargements de ces applications à des millions.

WhatsApp a cherché à minimiser la tendance. « Pendant ce temps, nous comprenons que certaines personnes peuvent consulter d’autres applications pour voir ce qu’elles ont à offrir. Nous avons vu certains de nos concurrents essayer de s’en tirer en affirmant qu’ils ne pouvaient pas voir les messages des gens si une application ne proposait pas cryptage de bout en bout par défaut, ce qui signifie qu’ils peuvent lire vos messages », dit-il.

Sans nommer de rival, WhatsApp a déclaré que «les gens recherchent des applications à la fois fiables et sûres, même si cela nécessite que WhatsApp ait des données limitées».

«Nous nous efforçons d’être réfléchis sur les décisions que nous prenons et nous continuerons à développer de nouvelles façons d’assumer ces responsabilités avec moins d’informations, pas plus», a-t-il ajouté.

.

