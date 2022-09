Whatsapp va cesser de fonctionner sur certains appareils iOS plus anciens

05 septembre 2022 17:08:51 IST

Les utilisateurs de certains appareils iOS plus anciens ne pourront plus prendre en charge WhatsApp à partir d’octobre. L’application de messagerie instantanée a déclaré qu’elle supprimerait la prise en charge d’iOS 11 et 10 à moins que les appareils ne soient mis à jour vers un logiciel plus récent.

De nombreux appareils Apple plus anciens ne peuvent pas être mis à niveau vers le dernier micrologiciel en raison de leur âge avancé. La page d’assistance de l’application de messagerie instantanée indique déjà que l’application est prise en charge par iOS 12 et versions ultérieures.

Actuellement, Apple iPhone 5, Apple iPhone 5C et les iPhones plus anciens exécutent iOS 11 ou des versions antérieures. Par conséquent, les utilisateurs de ces appareils devront mettre à niveau ou remplacer leurs iPhones par des iPhones ou des appareils Android plus récents.

Le changement entrera en vigueur le 24 octobre 2022, donnant aux utilisateurs un peu de temps pour remplacer leurs appareils actuels. Avec la sortie prévue du prochain iPhone 14 le 7 septembre, le moment est peut-être venu pour beaucoup d’acheter de nouveaux appareils Apple. Pour les utilisateurs qui passent à l’écosystème Android, WhatsApp prend en charge le transfert de toutes les données de compte, y compris les sauvegardes de chat, vers votre nouvel appareil Android OS.

Bien que WhatsApp n’ait pas mentionné pourquoi il supprimera la prise en charge des anciennes versions du logiciel d’exploitation, cette décision n’est pas sans précédent. Les développeurs de logiciels abandonnent régulièrement la prise en charge des anciens logiciels d’exploitation pour des raisons de coût et de sécurité. Les systèmes d’exploitation plus anciens présentent souvent des vulnérabilités de sécurité qui ne sont corrigées que dans les versions ultérieures. La prise en charge continue des systèmes d’exploitation plus anciens signifie également que les développeurs encourent un coût non négligeable pour l’entretien. Les systèmes d’exploitation plus anciens sont également supprimés du support s’ils ne sont pas compatibles avec les nouvelles fonctionnalités publiées par une application. Avec la récente vague de fonctionnalités et de mises à jour de WhatsApp sur lesquelles l’entreprise travaille, il est possible que certains ou même

toutes ces fonctionnalités ne seront pas prises en charge par les anciens appareils iOS.

