WhatsApp travaillerait sur des sauvegardes cloud cryptées et protégées par mot de passe

WhatsApp travaillerait sur le chiffrement des sauvegardes de chat sur Google Drive et iCloud. Le chiffrement de la sauvegarde dans le cloud a été repéré dans la version bêta de l’application par WABetaInfo. Une capture d’écran partagée à partir de la version bêta de l’application montre également que les utilisateurs seront invités à créer un mot de passe pour crypter leurs futures sauvegardes de chat. En entrant le mot de passe, la base de données de discussion et les médias seront protégés contre tout accès non autorisé.

La fonctionnalité devrait bientôt être déployée pour les utilisateurs iOS et Android.

Comme annoncé précédemment, @WhatsApp travaille sur le chiffrement des sauvegardes cloud. La base de données de discussion et les médias seront protégés contre tout accès non autorisé lors de l’utilisation d’un mot de passe. Le mot de passe est privé et n’est pas envoyé à WhatsApp.

Les captures d’écran partagées par WABetaInfo montrent également que le processus de cryptage de la sauvegarde du chat sera une procédure en plusieurs étapes. L’utilisateur devra accéder aux paramètres dans WhatsApp et verra l’option de chiffrer lors de la création de sauvegardes. Après cela, l’application vous donnera la possibilité de définir un mot de passe pour ces sauvegardes. Comme ce mot de passe sera requis pour toutes vos futures sauvegardes, il ne sera pas enregistré dans WhatsApp, vous devez entrer un mot de passe fort dont vous vous souviendrez. Une fois le mot de passe défini, l’application vous demandera de saisir à nouveau votre numéro de téléphone.

Le chiffrement des discussions dans le stockage en nuage est important car il gardera les discussions en sécurité et privées. Comme on l’a vu dans un passé récent, WhatsApp les chats de nombreuses célébrités ont été divulgués en ligne. Bien que les chats WhatsApp soient cryptés de bout en bout, lorsque les chats sont stockés dans le stockage en nuage, ils échappent au contrôle de WhatsApp et sont donc accessibles par les forces de l’ordre et d’autres joueurs étrangers.

