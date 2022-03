WhatsApp travaille sur une fonctionnalité pour empêcher les messages de disparaître

in

WhatsApp vous permettra d’enregistrer des messages même lorsque la disparition des messages est activée.

Pratiquement chaque semaine, nous obtenons des informations sur les nouvelles fonctionnalités qui arriveront très prochainement sur WhatsApp et si, récemment, nous vous disions que l’application de messagerie appartenant à Meta limitera le transfert de messages vers des discussions de groupe, nous venons maintenant d’apprendre que la plate-forme la plus la messagerie instantanée populaire aujourd’hui est travailler sur une nouvelle fonctionnalité qui vous permettra de garder les messages qui disparaissent.

Ainsi, vous pouvez garder les messages importants à l’abri de la suppression automatique

Comme nous le disent les gars du média spécialisé WABetaInfo, la dernière version bêta de WhatsApp pour Android, avec le numéro de version 2.22.7.4, révèle que la société Menlo Park travaille sur une nouvelle fonctionnalité qui vous permettra d’enregistrer des messages même lorsque la disparition des messages est activée.

Après avoir mis à jour les messages temporaires avec de nouvelles fonctionnalités à la fin de l’année dernière, WhatsApp développe maintenant une nouvelle fonctionnalité grâce à laquelle vous pouvez conserver un ou plusieurs messages spécifiques dans un chat, même si la suppression automatique du chat est activée de messages depuis 1 jour, 1 semaine ou 3 mois.

Comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran que nous vous laissons sous ces lignes, lorsque vous décidez d’enregistrer un message qui se trouve dans un chat dont la suppression est activée, il apparaîtra une nouvelle alerte vous demandant si vous souhaitez conserver ledit message dans le chat. Donc, si vous décidez de le faire, le message ci-dessus ne disparaîtra pas du chat après expiration et vous et votre destinataire pouvez toujours le voir.

Bien sûr, si à un moment donné vous décidez de sauvegarder un message et que vous le regrettez plus tard, vous pourrez revenir en arrière et indiquer que Ce message est également supprimé après le délai indiqué pour sa suppression.

Cette nouvelle fonctionnalité est vraiment utile car elle vous permettra de sauvegarder les messages importants d’un chat qui a des messages temporaires activés, puisque, jusqu’à présent, pour ce faire, vous deviez désactiver les messages qui disparaissent, transférer ce message vers un autre chat et réactiver les messages éphémères.

Vous devez garder à l’esprit que, comme le confirment les collègues de WABetaInfo, cette fonctionnalité est à un stade très précoce de développement et peut donc subir des modifications avant sa sortie ou même être mis au rebut.

