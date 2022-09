WhatsApp travaille sur une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de rechercher des chats par date, fonctionnalité à déployer prochainement dans une mise à jour

13 septembre 2022 10:33:15 IST

WhatsApp a actuellement une nouvelle fonctionnalité en cours de développement qui permettrait de rechercher des chats beaucoup plus facilement. L’application de messagerie appartenant à Meta permettra aux utilisateurs de rechercher des messages sur le chat beaucoup plus facilement en activant les recherches de chat, en fonction des dates.

Selon un rapport de WaBetaInfo, WhatsApp a repris le développement de cette fonctionnalité après l’avoir supprimée l’année dernière. Cette fonctionnalité a été repérée au début de 2020, mais a ensuite été abandonnée pour quelques ensembles de fonctionnalités plus pertinentes et n’a jamais été diffusée au grand public.

Après avoir publié la version bêta de WhatsApp pour la mise à jour iOS 22.0.19.73 de TestFlight, WhatsApp prévoit de publier à nouveau cette fonctionnalité.

Cette fonctionnalité sera utile au cas où un utilisateur oublie la conversation ou le sujet spécifique de celle-ci, mais parvient à se souvenir de la date. La fonctionnalité peut les aider à trier le chat sans avoir à se souvenir de mots-clés spécifiques. Il leur suffit de filtrer en mentionnant la date de la conversation.

Actuellement, la fonctionnalité est développée uniquement pour iOS. Ceci est très courant chez les développeurs d’applications, car cela leur permettrait de se concentrer davantage sur le développement proprement dit, en n’ayant pas à se soucier de la personnalisation de la fonctionnalité pour une large gamme d’appareils. Une fois que la version iOS est prête à être testée dans sa version bêta, Meta commencera à développer les versions Android.

Une fois la fonctionnalité déployée à l’aide d’une mise à jour logicielle, les utilisateurs verront une nouvelle icône de calendrier lorsqu’ils rechercheront un message dans une conversation. À l’aide d’une icône de calendrier, les utilisateurs peuvent accéder rapidement à une certaine date afin de pouvoir commencer à lire tous les messages à partir de cette date.

On ne sait pas exactement quand cette fonctionnalité sera lancée, mais cela prendra un certain temps. Seul un nombre limité de bêta-testeurs de WhatsApp ont activé cette fonctionnalité pour le moment, ce qui signifie qu’elle en est aux premiers stades de développement et de conception. Cela sera suivi d’une phase de test et de débogage approfondie, après quoi il sera rendu public.

Dans d’autres nouvelles, WhatsApp travaille sur des fonctionnalités plutôt intéressantes que nous espérions que le service de messagerie instantanée aurait lancées il y a longtemps. Parmi eux, se trouve une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de discuter avec eux-mêmes. Une autre fonctionnalité consiste à remplacer l’onglet de l’appareil photo par un bouton d’appareil photo à la place.

