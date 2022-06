WhatsApp travaille sur une fonction qui vous permettra de personnaliser vos appels vidéo

Partager

WhatsApp vous permettra de créer votre propre avatar à utiliser dans les appels vidéo.

Avec plus de 2 000 millions d’utilisateurs actifs par mois, WhatsApp est devenu l’application de messagerie instantanée la plus populaire aujourd’hui car il vous permet de communiquer avec vos amis et votre famille non seulement par le biais de chats, mais aussi grâce aux appels vidéo, qui voient leur popularité augmenter depuis le confinement.

WhatsApp est au courant de l’importance des appels vidéo sur votre plateforme et une bonne preuve en est que nous venons d’apprendre, grâce au média spécialisé WABetaInfo, que le service de messagerie appartenant à Meta travaille sur une fonction qui vous permettra de personnaliser les appels vidéo.

Très bientôt, vous pourrez utiliser votre propre avatar dans les appels vidéo WhatsApp

Les gars de WABetaInfo ont découvert dans la dernière version bêta de WhatsApp pour Android, avec le numéro de version 2.22.15.5, que la plateforme de messagerie instantanée travaille sur une fonction qui permettra créez votre propre avatar à utiliser dans les appels vidéo.

Il avait été précédemment discuté que WhatsApp prévoyait permettre à vos utilisateurs d’utiliser un avatar dans les appels vidéo et maintenant il semble que cette nouvelle fonctionnalité soit enfin en cours de développement.

Ainsi, comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran que nous vous laissons sur ces lignes, lorsque cette nouvelle fonction sera disponible, une nouvelle option apparaîtra sur l’écran d’un appel vidéo qui vous permettra de sélectionnez votre avatar personnalisé à apparaître pendant l’appel. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le bouton Passer à l’avatar qui apparaît en bas de l’écran d’appel vidéo.

Pour créer votre propre avatar, WhatsApp intégrera une nouvelle section dans l’application appelée Éditeur d’avatars à travers lequel vous pouvez personnaliser votre avatar et, en plus, une fois que vous l’avez configuré, vous pouvez également partager sous forme d’autocollant via des chats et des groupes.

