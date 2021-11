WhatsApp travaille sur deux nouvelles fonctionnalités vitales pour les utilisateurs d’Android et iOS : découvrez les ajouts entrants

Banggood Betop BTP-T1 bluetooth 5.0 Rebound Clamp Gamepad pour iOS Android Mobile Phone Game Controller pour iPad Tablet PUBG Mob

Fonctionnalités:Bluetooth 5.0, pas de retard; en utilisant la nouvelle puce bluetooth 5.0, la vitesse de transmission est le double de celle de bluetooth 4.0, la plage de transmission est augmentée de 4 fois, la distance de transmission est augmentée de 8 fois, lopération est plus rapide, plus stable et plus précise.Déclenchement à une touche des fonctions macro; basé sur la technologie de cartographie à linfini betop, les joueurs peuvent définir les fonctions clés en fonction des habitudes de fonctionnement; ils peuvent également réaliser des traits continus à un bouton et des opérations de prise de vue auxiliaires grâce à lenregistrement gestuel, le réglage de la rafale et dautres fonctions.Le même ALPS grand joystick pour Xbox, lopération est plus rapide et plus précise; le ALPS gaming joystick a non seulement une bonne précision, mais est également équipé dun bouton LS enfichable, qui peut effectuer plus dopérations de jeu dune seule mainLa manette de jeu à pince à rebond est plus compatible; la compatibilité de la conception de la pince de rebond est plus grande que la manette de jeu étiréeCompatible avec les tablettes et les téléphones portables grand public; compatible avec les tablettes et téléphones grand public de 7 à 12 mm, plus facile à utiliser, même avec un étui de protectionDesign ergonomique, courbe lisse, prise douce pour la peau, sadapte à la paume.Charge rapide et longue durée de vie de la batterie; basé sur le système déconomie dénergie intelligent de char