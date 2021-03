WhatsApp travaille sur des sauvegardes dans le cloud cryptées par un mot de passe

WhatsApp est une application dont les messages, les appels et les appels vidéo sont cryptés de bout en bout, de sorte que personne ne peut les voir. Cependant, les sauvegardes stockées dans le cloud, à savoir iCloud et Google Drive, ils ne sont pas. Ils ne sont pas protégés comme les messages. En fait, WhatsApp lui-même avertit que:

Cependant, qui semble être sur le point de changer, puisque WhatsApp travaille sur le cryptage desdites copies de sauvegarde à l’aide d’un mot de passe, comme collectés dans WaBetaInfo.

Comme annoncé précédemment, @Whatsapp travaille sur le chiffrement des sauvegardes cloud.

La base de données de discussion et les médias seront protégés contre tout accès non autorisé lors de l’utilisation d’un mot de passe. Le mot de passe est privé et n’est pas envoyé à WhatsApp.

Il sera disponible dans une future version pour iOS et Android. pic.twitter.com/Lp06PaECBX

– WABetaInfo (@WABetaInfo) 8 mars 2021