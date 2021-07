WhatsApp testerait de grands aperçus de liens pour les utilisateurs iOS et Android

09 juil. 2021 11:22:08 IST

WhatsApp travaillerait au déploiement de nouvelles fonctionnalités pour iOS, dont l’une est un grand aperçu des liens pour iOS afin de permettre aux utilisateurs de vérifier plus facilement en quoi consistent les liens. La fonctionnalité a été Pointé par WABetaInfo, qui rapporte que la grande fonctionnalité de lien de prévisualisation est actuellement en cours de développement et sera disponible pour les utilisateurs dans une future mise à jour.

WhatsApp teste un grand aperçu des liens pour une future mise à jour. pic.twitter.com/398d8VRpTZ — WABetaInfo (@WABetaInfo) 6 juillet 2021

WhatsApp travaille sur la même fonctionnalité pour l’application Android et apporte des aperçus de haute qualité pour les URL sur la dernière version bêta. De plus, pour les sites Web qui n’ont pas d’aperçu haute résolution pour les URL, c’est pourquoi WhatsApp affichera une vignette plus petite.

En d’autre WhatsApp-actualités liées, les utilisateurs de WhatsApp Beta testent actuellement une toute nouvelle fonctionnalité où des images ou des vidéos jointes disparaître après un visionnage, comme Snaps sur Snapchat. La fonctionnalité permet WhatsApp aux utilisateurs d’envoyer une photo ou une vidéo qui sera supprimée après avoir été regardée ou visionnée. La fonction Afficher une fois était confirmé par le chef de WhatsApp, Cathcart, le mois dernier.

De plus, WhatsApp restaure le notifications de couleur verte pour son application bêta Android. La plateforme avait d’abord annoncé une nouvelle couleur bleu foncé dans les notifications dans la mise à jour bêta du 2.21.12.12. Cependant, WhatsApp restaure à nouveau l’ancienne couleur. C’est parce que la nouvelle couleur bleue n’a pas été très appréciée par les utilisateurs.

.

