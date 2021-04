WhatsApp teste le transfert de chat entre iOS et Android

TC-Helicon GO VOCAL

TC-Helicon GO VOCAL, Interface audio pour voix, Convient pour appareils mobiles iOS et Android, PC et Mac, Entrée micro avec alimentation Phantom +48V commutable, Interrupteur On / Off, Sortie casque (mini-jack 3,5 mm) avec contrôle du volume, Alimentation via pile 9V (non fournie), Dimensions : 92 x 45 x 38