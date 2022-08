WhatsApp teste déjà une fonction qui vous permettra de faire des achats depuis sa plateforme

Depuis l’arrivée de WhatsApp Business, on parle de la possibilité que les utilisateurs de la plateforme de messagerie détenue par Meta puissent faire des achats directement depuis l’application.

Mais, maintenant, nous pouvons déjà confirmer que ce jour se rapproche, car nous venons d’apprendre que WhatsApp teste déjà une fonction qui vous permettra d’effectuer l’achat depuis sa plateforme.

Meta a récemment annoncé via son blog officiel que les utilisateurs en Inde peuvent désormais acheter les produits du géant indien du e-commerce JioMart via WhatsApp.

Ainsi, les clients WhatsApp en Inde peuvent parcourez le catalogue du supermarché, ajoutez des produits à votre panier et complétez la commande sans quitter l’application cliente de messagerie. En ce sens, il faut souligner que les paiements sont gérés par le système local Interface de paiement unifiée (UPI).

De cette façon, pour passer une commande dans JioMart via WhatsApp, il vous suffit de démarrer une conversation avec le compte de la plateforme d’achat en ligne.

Concernant cette nouvelle fonctionnalité de WhatsApp, Mukesh Ambani, président et chef de la direction de Reliance Industries, la société mère de JioMarta déclaré ce qui suit :

« Notre vision est de propulser l’Inde en tant que première société numérique au monde. Lorsque les plateformes Jio et Meta ont annoncé notre partenariat en 2020, Mark et moi avons partagé une vision pour amener plus de personnes et d’entreprises en ligne et créer des solutions vraiment innovantes qui ajouteront de la commodité au quotidien. vie de tous les Indiens. Un exemple d’expérience client innovante que nous sommes fiers de développer est la première expérience d’achat de bout en bout avec JioMart sur WhatsApp. L’expérience JioMart sur WhatsApp renforce notre engagement à permettre un moyen simple et pratique d’acheter en ligne pour des millions d’Indiens. »