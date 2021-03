WhatsApp teste déjà les messages qui disparaissent en 24 heures

WhatsApp réduit le temps de « l’autodestruction » des messages de 7 jours à 24 heures.

Malgré la controverse générée par sa nouvelle politique de confidentialité, WhatsApp reste l’une des applications Android les plus utilisées au monde et si vous souhaitez conserver cette position privilégiée, vous savez bien que vous avez besoin inclure des fonctions plus nombreuses et de meilleure qualité pour rattraper son principal concurrent, Telegram, et l’un des derniers testés est messages qui s’autodétruisent en 24 heures.

Le client de messagerie souhaite donner aux utilisateurs plus de contrôle sur leurs messages

Comment pouvons-nous lire dans Gizchina, en écho informations publiées par le média spécialisé WABetainfo sur son compte Twitter officiel, WhatsApp testerait une nouvelle fonction qui Cela nous permettra d’avoir plus de contrôle sur nos messages.

Après avoir inclus les appels et les appels vidéo dans la version de bureau, le client de messagerie instantanée appartenant à Facebook souhaite désormais intégrer messages qui s’autodétruisent après une journée.

Il faut se rappeler que WhatsApp a déjà activé la fonction d’autodestruction des messages depuis la fin de l’année dernière, mais cette fonctionnalité établit un délai de 7 jours pour qu’un message soit supprimé, et, maintenant, l’application de messagerie veut réduire cette période à seulement 24 heures.

Bien qu’il n’y ait aucune certitude que cette fonctionnalité sera implémentée, cela peut être une manœuvre claire pour éviter la perte d’utilisateurs au profit de Telegram, qui dispose déjà de cette fonctionnalité depuis un certain temps, appelée chats secrets et qu’il a plus de personnalisation que dans le cas de WhatsApp, car il permet sélectionnez l’heure après laquelle un message sera détruit, en commençant par aussi peu que 1 seconde.

Quoi qu’il en soit, de 15 mai 2021, qui est le jour où les nouvelles conditions d’utilisation de WhatsApp entrent en vigueur, nous pouvons vérifier si le client de messagerie maintient sa masse d’utilisateurs actifs ou si, au contraire, il y a une migration massive vers Telegram.

