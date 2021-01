WhatsApp tente de vous convaincre de ne pas aller sur Signal: « vos messages sont protégés »

L’application de messagerie cherche à minimiser les dommages après l’annonce controversée du partage de vos données avec Facebook.

Depuis que WhatsApp a enlevé son masque et a publiquement reconnu que si vous vouliez utiliser l’application, vous devriez partager vos informations sur Facebook, un émoi a été généré quelques fois auparavant. Saisissez cette opportunité, Signal s’est imposé comme une alternative fiable, respectant la vie privée de ses utilisateurs et étant recommandé par Elon Musk lui-même.

De WhatsApp, ils se sont produits avant ce courant d’opinions négatif gonflant sa poitrine pour protéger ses messages. Plus précisément, l’application Facebook a publié une liste avec les questions les plus fréquentes sur vos mesures de sécurité, votre politique de confidentialité et d’échange de données avec d’autres entreprises de l’entreprise, y compris, bien sûr, Facebook.

Des explications qui n’en convaincront pas beaucoup

Dans la même section FAQ du blog officiel de WhatsApp, l’équipe de l’application de messagerie a publié de nouvelles informations sur comment vous protégez vos messages personnels et comment vous continuerez à le faire. En ce sens, il a mis en évidence plusieurs aspects:

« WhatsApp ne peut pas voir vos messages privés ou écouter vos appels, et Facebook non plus ».

et Facebook non plus ». « WhatsApp ne maintient pas enregistrement de qui vous appelez ou envoyez un SMS ».

« WhatsApp ne peut pas voir votre position partagée et Facebook non plus ».

et Facebook non plus ». « WhatsAoo ne partage pas vos contacts avec Facebook ».

« Groupes WhatsApp ils restent privés ».

ils restent privés ». « Vous pouvez programmer vos messages pour s’éliminer ».

« Tu peux téléchargez toutes vos informations ».

Les choses changent si nous parlons de WhatsApp Business. De nombreuses entreprises utilisent le Hébergeur Facebook pour stocker et gérer vos discussions avec les utilisateurs. De cette manière, il est inévitable que les données soient détenues par Facebook et que le réseau social Zuckerberg les utilise pour l’envoi de publicités ciblées au sein de la plateforme.

Pour corriger ce problème, WhatsApp lancera un avertissement au moyen d’une étiquette aux utilisateurs avertissant que l’entreprise est hébergée sur Facebook. De même, l’application de messagerie avertit également que, si les utilisateurs interagissent avec une publicité sur Facebook, le réseau social peut utiliser ces informations pour diffuser des publicités similaires.

Les clarifications suffiront-elles? Vous convaincent-ils? Laissez votre avis dans les commentaires!

