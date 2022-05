WhatsApp : téléchargez maintenant les autocollants officiels de Stranger Things

in

WhatsApp est mis à jour avec 11 nouveaux autocollants des personnages de la populaire série Netflix.

Petit à petit, WhatsApp élargit sa collection d’autocollants dans le but de correspondre au catalogue de son grand rival, Telegrambien qu’il soit encore loin d’être atteint.

Dans le cadre de cette stratégie, la plateforme de messagerie instantanée détenue par Meta vient de lancer les autocollants officiels de l’une des séries Netflix les plus populaires de ces derniers temps, Stranger Things.

Stranger Things : détails et comment télécharger le nouveau pack d’autocollants WhatsApp

Aujourd’hui est le jour choisi par Netflix pour présente la quatrième saison de l’une de ses séries les plus réussies, Stranger Thingset pour célébrer cet événement, WhatsApp a lancé le pack officiel d’autocollants de la série la plus populaire de la plateforme de streaming.

Ce nouveau pack d’autocollants Il est composé de 11 autocollants avec des images amusantes des personnages principaux de la série comme Eleven, Steve ou Dustin.

Téléchargez gratuitement les 48 meilleurs packs d’autocollants pour WhatsApp 2022 (packs d’autocollants amusants, mèmes, …

Pour profiter de ce nouveau pack d’autocollants sur WhatsApp, il vous suffit de vérifier que l’application de messagerie est mise à jour vers sa dernière versionmais si vous ne voulez pas attendre qu’il arrive aussi Vous pouvez les télécharger directement depuis ce lien.

Donc pour ajoutez les autocollants officiels Strangers Things à votre collection WhatsApp Vous n’avez qu’à suivre ces étapes simples :

ouvrir le lien ci-dessus depuis votre mobile Android

ci-dessus depuis votre mobile Android Cliquez sur le bouton Télécharger qui apparaît au bas de l’aperçu de ces autocollants

Une fois cela fait, un message apparaîtra en bas confirmant que les autocollants officiels de Stranger Things ont été téléchargés avec succès et vous les aurez déjà disponibles dans votre bibliothèque d’autocollants.

Nous vous rappelons que si vous accédez à votre collection d’autocollants, ce que vous pouvez faire en cliquant sur l’icône emoji puis sur l’icône de l’autocollant, vous pouvez vérifiez tous les packs d’autocollants disponibles au téléchargement en cliquant sur le bouton avec le signe « + ». Pour installer l’un d’eux sur votre WhatsApp, il vous suffit de cliquez sur l’icône de téléchargement qui apparaît à droite de chaque pack d’autocollants.

