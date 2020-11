WhatsApp supprimera votre compte si vous faites cela

WhatsApp supprimera votre compte si vous installez WhatsApp Plus, car ladite application développée par des tiers enfreint leurs conditions d’utilisation.

WhatsApp, qui a récemment accueilli à 5 bonnes nouvelles, est l’une des applications de messagerie les plus populaires au monde.

Cependant, il y a une série d’absences qui incitent les utilisateurs à choisir de profiter également d’autres alternatives, telles que le fait que l’application appartenant à Facebook ne dispose pas de nombreuses options de personnalisation.

Pour cette raison, nombreux sont ceux qui choisissent de rechercher des options pour personnalisez votre application WhatsApp, mais soyez prudent, car cela ils supprimeront votre compte.

Dans ce sens, WhatsApp Plus est un outil né dans le but de faire de WhatsApp un meilleur endroit, il a pris l’application d’origine et a commencé à la modifier avec des ajouts, options de personnalisation et diverses fonctions que des milliers d’utilisateurs ont vite trouvées utiles, laissant ainsi de côté l’application officielle pour passer à cette alternative.

Au fil du temps, de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées qui ont gagné en popularité, telles que la modification de l’apparence de l’application avec des thèmes personnalisés.

Cependant, Facebook a fini par empêcher son utilisation via bloquer ces comptes dont les utilisateurs ont été surpris en utilisant WhatsApp Plus.

Cependant, l’installation de WhatsApp Plus comporte également des risques – il va sans dire que ce n’est pas une application officielle – et vous ne devriez pas le faire si vous ne voulez pas que l’application de messagerie Facebook populaire supprime définitivement votre compte.

C’est ce qui se reflète sur le site Web officiel de WhatsApp dans la section sur les comptes temporairement suspendus, où il indique exactement ce qui se passe si l’une de ces applications non officielles est utilisée.

Cela peut vous intéresser | Une nouvelle escroquerie WhatsApp et e-mail qui vous trompe avec l’ingénierie sociale, sauriez-vous comment l’éviter?

WhatsApp supprimera votre compte si vous installez WhatsApp Plus ou GB WhatsApp

« Applications non prises en charge, comme WhatsApp Plus, GB WhatsApp, ou ceux qui prétendent pouvoir déplacer vos chats WhatsApp d’un téléphone à un autre, sont des versions modifiées de WhatsApp.

Ces applications non officielles sont développées par des tiers et enfreindre nos conditions d’utilisation.

WhatsApp n’approuve pas l’utilisation de ces applications tierces car il n’est pas possible de valider leurs pratiques de sécurité », vous pouvez lire dans cette section.

Mais il n’y a pas tout, car l’application de messagerie bien connue avertit également que si l’utilisateur avec le compte temporairement suspendu continue à utiliser ces applications, il pourrait perdre votre compte WhatsApp pour toujours: «Si vous recevez un message dans l’application vous informant que votre compte est« temporairement suspendu », cela signifie que vous utilisez probablement une version non autorisée de WhatsApp au lieu de l’application officielle WhatsApp.

Si après la suspension temporaire de votre compte, vous ne commencez pas à utiliser la version officielle de WhatsApp, votre compte pourrait être suspendu définitivement« .

Par conséquent, si vous ne souhaitez pas que votre compte WhatsApp soit définitivement supprimé, n’installez pas ce type d’application sur votre smartphone et utilisez toujours l’application officielle, bien qu’il ait moins d’options de personnalisation, mais, après tout, c’est le plus sûr à utiliser.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂