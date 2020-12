WhatsApp: soyez prudent – ces messages tuent Messenger

WhatsApp est le meilleur messager de tous les temps. Mais attention: des messages spéciaux peuvent bloquer définitivement le service et, dans le pire des cas, supprimer toutes vos discussions.

Messages de spam, faux rapports ou chaînes de lettres ennuyeuses de grand-mère: les utilisateurs de WhatsApp sont désormais familiers avec tout cela. Mais à part le fait que vous réagissez avec un roulement des yeux agacé, rien ne se passe généralement. La situation est différente avec des messages spéciaux qui peuvent énormément endommager votre application et vos discussions. La prudence est donc de mise ici.

WhatsApp: le message tue le service

Comme le rapporte T-Online, des inconnus envoient des messages WhatsApp spéciaux avec de nombreux caractères spéciaux. L’application du destinataire a alors un énorme problème d’affichage de ce message. En conséquence, le programme se bloque.

Cependant, cela va bien au-delà d’une farce de la jeunesse. Si WhatsApp est à nouveau ouvert après le crash, l’application essaie d’afficher à nouveau le message et le cycle se répète. La seule solution: supprimez l’application et réinstallez-la.

Cela résout le problème, mais si vous n’avez pas créé de sauvegarde de vos discussions, elles pourraient être perdues à jamais.

Voilà comment vous vous en protégez

Malheureusement, il n’existe aucune protection réelle contre de telles bombes. WhatsApp essaie de prévenir de telles attaques grâce à des mises à jour régulières, mais nous vous conseillons de sauvegarder régulièrement vos discussions et de maintenir l’application à jour.

Néanmoins, il y a de l’espoir pour certaines des personnes concernées: si vous utilisez WhatsApp dans votre navigateur ou en tant qu’application de bureau, vous pouvez y lire le message malveillant, le supprimer et placer l’expéditeur directement sur votre liste de blocage. Parce que là, les caractères peuvent être affichés en toute sécurité. Mais cela ne fonctionne pas par la suite, car l’application pour smartphone doit être ouverte pour autorisation.

Il est donc conseillé d’autoriser l’application de bureau WhatsApp avant que les problèmes décrits ne surviennent. L’historique des discussions et les médias reçus peuvent également y être enregistrés plus rapidement et plus facilement, de sorte que même en cas de bombe de nouvelles, vous ne pouvez réagir qu’en roulant des yeux agacés.

