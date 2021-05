WhatsApp se retire: la nouvelle politique de confidentialité arrive le 15, mais ne pas l’accepter n’affectera pas notre compte

TROTEC TTK 24 E Déshumidificateur (10 l/j) pour 15 m²/37 m³ max.

Ttk 24 E : Un Déshumidificateur Compact Mais Efficacece Déshumidificateur Destiné Aux Petites Pièces De 15 M²/37 M³ Max. Élimine Jusqu'à 10 Litres D'humidité Par Jour.ses Dimensions Réduites, Sa Couleur Blanche Et Son Design Arrondi Permettent De L'installer Discrètement Partout.ce Modèle Se Caractérise Par Sa Grande Simplicité D'utilisation. Doté D'un Seul Bouton (arrêt Et Mise En Marche), Il Déshumidifie Jusqu'à Ce Que Le Bac Soit Plein.il S'arrête Alors Et Un Voyant S'allume Pour Indiquer Que Le Bac Doit Être Vidé.évacuation Des Condensatsune Fois Le Bac Vidé Et Remis En Place, La Déshumidification Reprend.pour Ne Pas Devoir Vider Le Bac À La Main, Lorsque L'appareil Est Installé Dans Un Lieu Non Habité (en Permanence) Ou Si Vous Souhaitez Déshumidifier Sans Interruption, Il Est Possible D'évacuer Les Condensats Directement Vers L'extérieur En Raccordant Un Tuyau* Au Déshumidificateur. (*disponible Dans Les Magasins De Bricolage)déshumidification Et Lavage De L'airgrâce À Son Filtre À Air Intégré, Ce Déshumidificateur Retient Au Passage De L'air Les Grosses Particules De Poussières, Les Poils D'animaux En Suspension, Etc.caractéristiques Techniques :* Capacité De Déshumidification Max. : 10 Litres/24 Heures* Débit D'air : 100 M³/h* Convient Pour 15 M²/37 M³ Max.* Conditions Adm. En Fonctionnement : 5 - 32 °c/30 - 90 % H.r.* Alimentation : 230 V/50 Hz* Puissance Absorbée : 0,25 Kw* Capacité Du Bac : 1,6 L* Niveau Sonore : 42 Db(a)* Dimensions(l X L X H) : 298 X 354 X 417 Mm* Poids : 10,1 Kg