WhatsApp rompt avec la caméra Google dans sa dernière mise à jour

WhatsApp, après sa dernière mise à jour, disparaît de la fonction Social Share de Google Camera.

L’application de messagerie instantanée appartenant à Facebook, WhatsApp, après avoir été contrainte de retarder l’application de sa nouvelle politique de confidentialité, est à nouveau dans l’œil de l’ouragan depuis sa dernière mise à jour des utilisateurs Ils ne peuvent plus partager une photo dans l’application directement depuis l’appareil photo Google.

La dernière mise à jour de WhatsApp nous empêche de partager des photos directement depuis l’application appareil photo Google

En octobre 2019, avec l’arrivée du Pixel 4, Google Camera a lancé une fonction appelée Partage Social grâce auquel les utilisateurs peuvent partager directement une photo ou une vidéo avec une autre application telle que WhatsApp, Telegram, Twitter ou Instagram.

À partir de la configuration de la caméra Google elle-même, nous pouvons sélectionner les trois applications que nous voulons afficher lors du partage de nos photos et vidéos, mais à partir de Il y a quelques jours, une application n’apparaît plus dans cette liste: WhatsApp.

Nous avons appris cela grâce aux gars de 9to5Google qui confirment qu’une fois la version la plus récente de WhatsApp installée, en particulier le 2.21.1.13, ce disparaît complètement de la fonction Social Share de Google Camera.

Ce support a été testé avec un Pixel 4a et un Pixel 5 avec la version 8.1 de l’appareil photo de Google vérifier qu’avec la dernière version de WhatsApp, vous ne pouvez plus partager de photos ou de vidéos directement à partir de l’application de l’appareil photo, mais néanmoins, changer la version du client de messagerie vers une version précédente, en particulier 2.20.206.24, il était possible de continuer à partager les photos et vidéos.

Tout cela semble indiquer que le problème réside dans la mise à jour de WhatsApp depuis l’application appareil photo Il n’a pas été mis à jour depuis un certain temps.

Il n’est vraiment pas clair si ce fait est une conséquence de une erreur de la part de Facebook ou plutôt c’est une action préméditée de la part de WhatsApp mais nous recommandons à tous les utilisateurs qui utilisent cette fonctionnalité revenez à la version précédente et ne la mettez pas à jour au moins pour le moment.

