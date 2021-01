WhatsApp risque une amende de 50 millions d’euros pour violation des règles de confidentialité

Jusqu’à 50 millions d’euros pour les violations des règles sur le traitement des données des utilisateurs. C’est l’amende que, selon certaines rumeurs, l’Union européenne pourrait imposer à WhatsApp, le service de messagerie instantanée populaire le plus utilisé au monde. Au cours des dernières heures, en effet, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles l’UE envisage d’infliger une amende à WhatsApp pour 50 millions d’euros en raison de la gestion des données partagées avec Facebook, sur lesquelles il n’aurait pas fourni suffisamment d’informations aux utilisateurs.

Selon les sources de ces indiscrétions publiées par Ansa, au cours de la semaine prochaine, le Comité européen de la vie privée (EDPB) devrait débattre du sujet avec les représentants des autorités nationales sur le thème de la protection données personnelles d’utilisateurs. À la tête de ce nouveau mouvement contre le service de Mark Zuckerberg serait l’autorité irlandaise de protection de la vie privée. Désormais, la décision à prendre concernerait justement l’amende à infliger à WhatsApp, qui selon ces rumeurs s’élèverait entre 30 et 50 millions d’euros.

Il s’agirait, si les requêtes et les indiscrétions s’avéraient vraies, de l’une des amendes les plus élevées jamais infligées à un géant technologique en matière de traitement de données selon le récent règlement européen sur la protection des données (RGPD). Non-respect de la transparence envers les utilisateurs concernant le partage de certaines données entre WhatsApp et Facebook cela pourrait donc coûter cher au service de messagerie, qui, d’ailleurs, pourrait être contraint par les autorités de modifier précisément cette gestion de données qui ces dernières semaines a suscité beaucoup de discussions, au point de conduire un nombre considérable d’utilisateurs vers d’autres applications alternatives. comme Telegram et Signal, qui ont connu une augmentation considérable du nombre d’utilisateurs.

