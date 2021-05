WhatsApp: revenez à la protection des données! Comme vous n’êtes pas d’accord maintenant – 45secondes.fr.de

Le tour de montagnes russes autour du blocus imminent de WhatsApp semble avoir pris fin. Quiconque n’a pas encore accepté les nouvelles lignes directrices en matière de protection des données a dû faire face à de sévères restrictions. Désormais, la société mère Facebook s’est clairement positionnée. Si vous avez déjà accepté l’innovation, vous pouvez la révoquer.

WhatsApp a mis à jour sa politique de confidentialité et a menacé de bloquer des fonctionnalités importantes pour les utilisateurs s’ils n’approuvaient pas l’innovation. Non seulement de nouveaux passages dans les lignes directrices, mais aussi les conséquences menaçantes d’un manque d’approbation, ont suscité des discussions controversées. Maintenant, Facebook a répondu dans une déclaration à The Next Web:

Compte tenu des discussions récentes avec diverses agences gouvernementales et experts en confidentialité, nous tenons à préciser que nous ne prévoyons actuellement pas de limiter les fonctionnalités de WhatsApp à ceux qui n’ont pas encore accepté la mise à jour.

Au lieu de cela, le plan est de rappeler aux utilisateurs la mise à jour de temps en temps. Avec « actuellement », la société laisse toujours une porte dérobée ouverte, mais en tant que non-disant, vous n’avez pas à craindre de ne plus pouvoir utiliser WhatsApp à l’avenir.

WhatsApp: les défenseurs de la vie privée se défendent avec succès

Les nouvelles conditions prévoient que WhatsApp peut, entre autres, transmettre vos informations de localisation et vos données de communication à des sociétés tierces telles que Facebook. Ces passages et d’autres ont suscité l’indignation parmi les militants de la protection des données du monde entier. Le commissaire de Hambourg à la protection des données et à la liberté d’information a résisté, par exemple, par ordonnance. Cela interdit à Facebook de traiter les données personnelles de WhatsApp à ses propres fins.

WhatsApp était initialement en désaccord et voulait rendre la mise à jour disponible comme prévu. Mais maintenant, le messager cède. Cela arrivera probablement trop tard pour de nombreux utilisateurs, car la plupart d’entre eux ont probablement déjà consenti au nouveau traitement des données. Avec un peu d’effort, vous pouvez également essayer de contredire les nouvelles réglementations maintenant:

