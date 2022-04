WhatsApp résout enfin l’un des plus gros problèmes des chats temporaires

Les chats avec des messages qui disparaissent de WhatsApp seront encore plus privés grâce à cette nouvelle option

Cela fait plus d’un an que Whatsapp introduit dans son application les soi-disant « Messages temporaires », une fonction qui permettait de configurer certaines conversations afin que les messages disparaissent automatiquement passé un certain temps.

La fonctionnalité visait à améliorer la confidentialité des chats, en supprimer toutes les traces de conversations automatiquement. Cependant, il y avait un problème : le fichiers multimédias reçus via ce type de chat –les images et les vidéos– étaient automatiquement enregistrées dans la galerie de notre mobile, et donc elles étaient visibles par d’autres applications et par toute personne ayant accès à l’appareil.

Mais cela est sur le point de changer. Avec la dernière version de WhatsApp, une nouvelle option a été ajoutée qui empêcher les images et les vidéos des chats temporaires d’être visibles dans la galerie. De cette façon, la confidentialité de ce type de conversation est renforcée.

Vous n’avez plus à vous soucier de la suppression des images des chats temporaires

Tel que rapporté de WABetaInfola dernière version de WhatsApp pour iOS et Android inclut déjà le avis indiquant que les discussions avec des messages temporaires Ils ont la nouvelle option de confidentialité déjà active.

Sur Android, la notice indique que les fichiers multimédias reçus et envoyés n’apparaîtront pas automatiquement dans la galerie de l’appareilmais il sera nécessaire de désactiver l’option des messages temporaires pour celui-ci, ou d’enregistrer chaque fichier manuellement.

De son côté, dans iOS la notice indique que les fichiers ne seront pas automatiquement enregistrés sur la pellicule de l’iPhone.

En cas de désactivation des messages temporaires, à la fois sur Android et iOS, les fichiers multimédias seront sauvegardés dans le stockage interne sans problème,.

Comme indiqué à partir de WABetaInfo, les changements ont déjà commencé à toucher tous les utilisateurs de WhatsApp iOS et Android, à la fois dans la version stable et dans le programme bêta. Au cours des prochaines heures, l’option devrait être disponible pour tout le monde.

