WhatsApp reporte le changement controversé des termes et conditions

WhatsApp a récemment attiré la colère de ses utilisateurs. Le service de chat a fixé une date limite pour l’acceptation de nouvelles conditions d’utilisation, qui permettraient supposément d’autres échanges de données avec Facebook. La manifestation a fonctionné – WhatsApp a maintenant reporté le changement des termes et conditions.

À l’origine, tous les utilisateurs de WhatsApp devraient accepter une modification des termes et conditions d’ici le 8 février, sinon ils perdraient leur compte WhatsApp, a-t-il déclaré. Mais la colère suscitée par les nouvelles conditions d’utilisation, dont le contenu a semé la confusion, a fait beaucoup de bruit. Maintenant, WhatsApp a parlé dans un article de blog et a annoncé un report de la date limite. Au lieu du 8 février, le service donne désormais à ses utilisateurs jusqu’au 15 mai pour accepter la nouvelle politique. Le service de chat efface également toute désinformation.

WhatsApp ne veut plus partager de données avec Facebook

La colère des utilisateurs à propos des mises à jour prévues est probablement basée au moins en partie sur des informations incorrectes. WhatsApp veut maintenant éclairer et explique dans le billet de blog:

« Aucun compte ne sera suspendu ou supprimé le 8 février. »

Les mises à jour ne donneront aucune autorisation supplémentaire au service de chat pour partager des données avec Facebook. Au lieu de cela, les options doivent être élargies pour permettre aux particuliers de communiquer avec les entreprises via WhatsApp. Même si peu de gens achètent actuellement via le service, les développeurs pensent que ce sera le cas à l’avenir. Les modifications des conditions générales visent même à accroître la transparence de la collecte et de l’utilisation des données.

Les utilisateurs de WhatsApp ont désormais jusqu’à la mi-mai pour en savoir plus sur les mises à jour prévues et pour accepter le changement. D’ici là, l’entreprise veut continuer à agir contre la désinformation. WhatsApp doit rester confidentiel et privé, a souligné le service.