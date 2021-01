WhatsApp recule et ne changera pas ses conditions (pour l’instant)

WhatsApp revient et n’appliquera pas ses nouvelles conditions d’utilisation avant au moins mai.

Il y a une semaine WhatsApp a mis à jour ses conditions d’utilisation dans le monde et cette nouvelle réglementation a eu des conséquences très claires pour tous les utilisateurs de ce client de messagerie.

Comme nous vous l’avons déjà dit, WhatsApp a annoncé qu’il supprimerait votre compte si vous n’acceptiez pas ses nouvelles conditions d’utilisation qui vous obligeaient à partager vos données avec Facebook, ce qui n’a pas affecté les utilisateurs européens grâce à la loi sur la protection des données qui est entrée en vigueur dans le année 2018.

Mais la critique de nombreux utilisateurs à ces nouvelles conditions d’utilisation et le vol de nombreux autres utilisateurs vers des alternatives telles que Telegram ou Signal, a causé que WhatsApp a fait marche arrière et a décidé de ne pas changer ses conditions d’utilisation, du moins pour le moment.

WhatsApp fait marche arrière et ne mettra pas à jour ses conditions d’utilisation, au moins, avant le mois de mai

Les nouvelles conditions d’utilisation de WhatsApp stipulaient que si vous n’acceptez pas ces conditions avant le 8 février 2021Vous ne pouviez plus utiliser ce client de messagerie.

Cette annonce a entraîné une fuite de nombreux utilisateurs vers Télégramme, qui, comme nous vous l’avons dit, atteint le chiffre de 500 millions d’utilisateurs actifs et Signal, une alternative beaucoup plus sûre en termes de confidentialité que les deux précédentes.

En raison de cela et du grand nombre de critiques reçues, la société appartenant à Facebook a fait marche arrière et comme l’ont confirmé à la fois son blog et son compte Twitter officiel ont décidé de reporter la modification de leurs conditions d’utilisation au moins au mois de mai.

Ainsi, WhatsApp a confirmé que Aucun compte ne sera supprimé le 8 février et que l’acceptation des conditions d’utilisation révisées sera à nouveau demandée à partir du 15 mai Comme indiqué dans cet extrait d’un article de blog:

«Pour le moment, nous reportons la date à laquelle les utilisateurs seront invités à lire et à accepter les conditions. Aucun compte ne sera suspendu ou supprimé le 8 février. De plus, nous prendrons un certain nombre de mesures pour éliminer les informations erronées concernant le fonctionnement de la confidentialité et de la sécurité sur WhatsApp. Ensuite, nous demanderons progressivement aux utilisateurs de revoir la politique à leur propre rythme avant que les nouvelles options commerciales ne soient activées le 15 mai. «

Comme nous pouvons le voir, la principale raison pour laquelle WhatsApp a pris cette décision est la désinformation que cette modification des conditions d’utilisation a engendrée en matière de confidentialité et de sécurité dans le client de messagerie.

Lorsque nous parlons de sécurité et de confidentialité, il est très important de savoir quelles données chaque application sur notre mobile collecte et ce tableau que nous vous laissons ci-dessous l’explique très bien:

Comme on peut le voir sur cette image les informations collectées par WhatsApp et Facebook sont supérieures à celles collectées par des alternatives telles que Telegram et Signal, c’est pourquoi des millions d’utilisateurs ont décidé, depuis l’annonce des nouvelles conditions d’utilisation, de passer à l’une de celles-ci pour protéger leur vie privée.

