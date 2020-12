WhatsApp présente de nouveaux fonds d’écran personnalisés, doodle, packs d’autocollants et plus

Tendance FP02 déc.2020 11:55:51 IST

WhatsApp a commencé à publier de nouvelles mises à jour, notamment des améliorations des fonds d’écran, une fonction de recherche d’autocollants et un nouveau pack d’autocollants animés. En outre, les fonds d’écran sur WhatsApp voient également quatre mises à jour majeures. Ceux-ci incluent des fonds d’écran de chat personnalisés, des fonds d’écran de griffonnage supplémentaires, une galerie de fonds d’écran mise à jour et la possibilité de définir des fonds d’écran séparés pour les paramètres de mode clair et sombre. Dans les fonds d’écran de chat personnalisés, les utilisateurs peuvent rendre leurs discussions personnelles et distinctes en utilisant un fond d’écran personnalisé pour les discussions les plus importantes et les personnes préférées.

Selon une déclaration, on n’a plus jamais à se soucier d’envoyer le mauvais message dans le mauvais chat.

WhatsApp propose également plus de couleurs dans les papiers peints doodle et pour refléter la communauté mondiale qui utilise WhatsApp, ils ont sélectionné des images nouvelles, diverses et emblématiques de la nature et de l’architecture du monde entier, ainsi que de nouveaux designs accrocheurs. Les utilisateurs peuvent les trouver dans les albums «Bright» et «Dark».

Les utilisateurs peuvent désormais définir un fond d’écran séparé en mode sombre pour une meilleure expérience de chat. Les utilisateurs peuvent voir leur fond d’écran de discussion passer automatiquement lorsque le paramètre de l’appareil du téléphone passe du mode clair au mode sombre.

En dehors des papiers peints, WhatsApp offre désormais une option de recherche d’autocollants améliorée et les utilisateurs pourront désormais rechercher et trouver facilement vos autocollants avec du texte ou des emoji, ou parcourir les catégories d’autocollants courantes. WhatsApp encourage désormais les créateurs d’applications d’autocollants à étiqueter leurs autocollants avec des emoji et du texte à l’avenir, afin que leurs autocollants puissent être recherchés pour WhatsApp utilisateurs.

Enfin, le pack d’autocollants «Ensemble à la maison» de l’Organisation mondiale de la santé est désormais disponible sous forme d’autocollants animés. L’un des packs d’autocollants les plus populaires WhatsApp, il sera désormais encore plus expressif et utile dans sa forme animée. Le pack d’autocollants «Ensemble à la maison» est disponible dans WhatsApp, et est un texte localisé en 9 langues, dont l’arabe, le français, l’allemand, l’indonésien, l’italien, le portugais, le russe, l’espagnol et le turc.

