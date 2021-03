WhatsApp prépare un petit grand changement pour les notes vocales: pouvoir les écouter plus rapidement

L’un des «problèmes» de WhatsApp est que si quelqu’un envoie une très longue note vocale, il n’y a pas de moyen (officiel) de écoutez-les plus vite comme vous pouvez, par exemple, sur Telegram. Depuis quelques jours, nous savons que WhatsApp travaille sur une fonction pour l’autoriser et maintenant, grâce à WaBetaInfo, nous savons à quoi ressemblera cette fonction et quelles options elle nous offrira.

Selon le filtre de fonction WhatsApp bien connu, dans la nouvelle version de WhatsApp Beta pour Android (2.21.6.11), vous pouvez voir à quoi ressemblera le nouveau bouton WhatsApp augmenter la vitesse de lecture des notes audio. Cela nous permettra même de doubler sa vitesse, ce qui jusqu’à présent ne pouvait être fait qu’avec des applications tierces.

Cinq minutes à deux minutes et demie

Différentes vitesses de lecture dans les notes vocales WhatsApp.

Dans les captures d’écran que WaBetaInfo a montré, nous pouvons voir que sous la photo de profil de notre contact apparaît un petit bouton bleu. Lorsque vous appuyez sur ce bouton, la vitesse de lecture change. Par défaut, il semble qu’il sera réglé sur 1,0x, c’est-à-dire la vitesse standard, mais elle peut être réglée sur 1,5x, ce qui est 50% plus rapide et en 2,0x, ce qui est double.

Selon le responsable de la fuite, WhatsApp prendrait également en charge «des vitesses de lecture inférieures, mais elles ne seront pas rendues publiques car elles ont moins de sens». De la même manière, une vitesse supérieure au double peut ne pas avoir autant de sens, car cela pourrait provoquer une distorsion audio et rendre difficile la compréhension de ce qui a été dit par notre contact.

WaBetaInfo expose que la fonction est en développement, mais que sera disponible pour les versions bêta d’iOS et d’Android dans les semaines à venir. Par conséquent, il faudra encore attendre un peu pour qu’il atteigne tous les utilisateurs. Cela prend généralement quelques semaines avant qu’une fonctionnalité ne passe de la version bêta à stable, vous devez donc être patient.

Via | WaBetaInfo