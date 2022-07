WhatsApp prépare un changement pour les messages qui disparaissent automatiquement que vous devez prendre en compte

in

Les messages WhatsApp temporaires se caractérisent principalement par leur disparition après un certain temps. Cependant, vous pourrez bientôt les sauvegarder, ils ne seront donc plus temporaires.

L’une des grandes mesures de sécurité et de confidentialité récemment adoptées par WhatsApp a été l’introduction de messages et de photos à disparition automatique. Cependant, la plateforme de messagerie préparer un changement majeur ce que vous devriez savoir si vous utilisez ces messages qui sont automatiquement suppriméscar ils ne seront plus aussi temporaires.

aussi bien rapporté WABetaInfoWhatsApp développe un outil qui permet aux utilisateurs de enregistrer certains des messages temporaires. Les responsables comprennent qu’à certaines occasions, vous souhaitez conserver ces messages car détenir des informations importantes pour vous. Cependant, le fonctionnement de Ce nouvel outil a quelques fonctionnalités que vous devez évaluer avant de l’utiliser, et que nous détaillons ci-dessous.

Bientôt, vous pourrez enregistrer les messages qui disparaissent automatiquement dans WhatsApp

En activant l’outil de message temporaire dans un chat WhatsApp, qu’il soit individuel ou de groupe, tout message envoyé disparaîtra avec le temps. Ainsi, la plateforme propose un endroit sûr où les utilisateurs peuvent discuter sans crainte pour que le contenu de la conversation soit enregistré.

Comme signalé WABetaInfo, le support d’information spécialisé dans WhatsApp, le fonctionnement de cet outil va bientôt changer. Tout indique que les utilisateurs pourront enregistrer certains de ces messages qui disparaissent d’eux-mêmes afin qu’ils puissent les récupérer quand ils le souhaitent. D’une part, ce changement est positif, car il nous permettra de conserver les messages d’intérêt partagés temporairement, tels que des données pertinentes pour prouver votre déclaration plus tard ou un message d’affection que vous avez reçu, par exemple.

Tout le contenu que vous souhaitez conserver ira dans un section intitulée « Messages enregistrés » auquel vous pouvez accéder depuis la section d’information du chat. Et voici une autre information que vous devez prendre en compte, et c’est que tous les participants à la conversation pourront accéder à cette section. Par conséquent, avant d’enregistrer un message temporaire, vous devez savoir que les autres membres pourront voir que vous l’avez enregistré.

De plus, dans les détails de la fonction eux-mêmes, il est précisé que tout utilisateur peut enregistrer des messages temporaires, ainsi que comment les supprimer de la section de sauvegarde. Par conséquent, il est entendu que les autres participants peuvent choisir de supprimer de cette section les messages que vous souhaitiez conserver. Cependant, nous devrons attendre que la fonction arrive pour bien comprendre son fonctionnement.

Les informations fournies par WABetaInfo souligne également que les administrateurs seront en charge de configurer cette nouvelle fonction dans les groupes. Pour le moment, nous ne savons pas quelles options ils auront, mais nous espérons qu’ils pourront limiter l’enregistrement des messages qui disparaissent automatiquement lorsqu’ils sont activés.

WhatsApp vous donnera plus de temps pour vous repentir de vos messages inappropriés

La fonction qui vous permet d’enregistrer des messages temporaires dans WhatsApp est en plein développementC’est pourquoi nous ne connaissons pas beaucoup plus de détails. En fait, il n’est même pas encore disponible en version bêta. Oui, nous le savons viendra sur Android, iOS et la version de bureau de WhatsApp.

Avant de vous dire au revoir, nous vous rappelons que n’importe quel utilisateur peut prendre une capture d’écran lorsque les messages de suppression automatique sont activés, il existe donc déjà un moyen de conserver ce contenu, même s’il n’est pas le plus « légal ».

