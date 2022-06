WhatsApp prépare l’un des plus grands changements de son histoire : vous pouvez modifier les messages déjà envoyés

Partager

L’édition des messages déjà envoyés sur WhatsApp pourrait être une réalité très bientôt : la dernière version bêta de l’application cache déjà cette fonction.

Ce n’est peut-être pas le plus rapide à mettre en œuvre de nouvelles fonctionnalités, mais petit à petit, Whatsapp ajoute de plus en plus de fonctionnalités utiles à votre application de messagerie. Les réactions sont arrivées, l’API de l’application a été ouverte à tous et il sera bientôt possible de quitter des groupes sans que personne ne le sache. Mais aucune de ces nouvelles n’est aussi importante que celle qui s’apprête à débarquer dans l’application.

En examinant le code de la dernière version bêta de WhatsApp pour Android, les gens de WABetaInfo découvert que très tôt il sera possible de modifier les messages déjà envoyés dans les chats WhatsApp.

La modification des messages WhatsApp que vous avez déjà envoyés sera bientôt possible

Peut-être le modification des messages être l’une des fonctions les plus attendues par les utilisateurs de WhatsApp, et l’une de celles qui semblent demander le plus de travail à l’entreprise. En fait, les premiers indices sur cette fonctionnalité étaient découvert il y a cinq ans.

Maintenant, il a été découvert que la dernière version bêta de l’application inclut l’option de modifier un message déjà envoyé. Comme vous pouvez le voir sur les captures d’écran, l’option de modification du message sera accessible depuis le Menu d’options après avoir sélectionné un message d’un chat avec un appui long.

Étant donné que la fonction est en phase de développement, il n’existe pour l’instant aucune donnée sur les aspects de la le temps que l’utilisateur devra envoyer un message depuis qu’il est envoyéni le type d’indicateur qui apparaîtra dans le message pour indiquer au destinataire que le message a été modifié.

Quoi qu’il en soit, puisque l’option semble déjà être implémentée dans la dernière version bêta, il est très probable que nous continuerons à découvrir des détails à ce sujet dans les prochains jours.

Pour le moment, il n’est pas possible de modifier les messages déjà envoyés, sans même installer la dernière version bêta de WhatsApp. Même dans ce cas, il est conseillé de maintenir WhatsApp à jour avec la dernière version disponible pour s’assurer que nous ne manquons aucune des dernières nouvelles.

