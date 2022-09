WhatsApp prépare l’arrivée des avatars : vous pouvez utiliser votre "je" virtuel pour créer des autocollants personnalisés

La prochaine application pour lancer des avatars personnalisés sera WhatsApp, et ils peuvent être utilisés à la fois comme image de profil et pour créer des packs d’autocollants personnalisés

La dernière version bêta de WhatsApp inclut une nouvelle fonctionnalité des plus curieuses, découverte aujourd’hui par les gens de WABetaInfo. Il s’agit de la possibilité de créer des avatars personnalisésd’une manière similaire à ce qui peut déjà être fait sur Instagram.

Dans le cas de WhatsApp, cependant, Meta veut aller plus loin, donner aux utilisateurs la possibilité d’utiliser leurs avatars personnalisés pour créer des packs d’autocollants, utiliser les avatars comme images de profil, ou même les utiliser comme masques pendant les appels vidéo.

Comment créer le Memoji de votre visage à utiliser comme avatar sur WhatsApp

Les avatars arrivent bientôt sur WhatsApp

Comme on le voit dans les captures d’écran partagées, le Avatars WhatsApp sont déjà présents dans la dernière version bêta de WhatsApp pour Android. Cependant, la fonction est caché pour l’instantet il faudra encore du temps pour atteindre le monde entier.

On sait qu’une fois disponible, avatars 3D personnalisés peuvent être créés par les utilisateurs et utilisés ultérieurement pour définir l’avatar comme photo de profilainsi que pour créer des packs d’autocollants basés sur votre propre avatar. L’application créera automatiquement les autocollants et les utilisateurs pourront les partager avec leurs amis et leur famille via des chats.

Dans un avenir pas trop lointain, d’ailleurs, les avatars peuvent également être utilisés comme masque pendant les appels vidéo en exploitant la puissance de la réalité augmentée.

Téléchargez gratuitement les 51 meilleurs packs d’autocollants gratuits pour WhatsApp 2022 (tickets amusants, mèmes, séries…)

Comme je le disais avant, la fonction avatars n’est pas encore disponible sur WhatsApp, et il faudra encore un certain temps pour atteindre tous les utilisateurs de l’application. Comme toujours, nous vous recommandons de maintenir WhatsApp à jour avec la version la plus récente afin de ne manquer aucune des nouvelles qui arrivent sur la plateforme.

