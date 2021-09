WhatsApp pourrait bientôt permettre aux utilisateurs de masquer « Last Seen », « Afficher l’image » et plus encore à des contacts spécifiques

in

WhatsApp pourrait bientôt permettre à ses utilisateurs, à commencer par les utilisateurs de Samsung, de masquer leur « Dernière vue », « Photo de profil » et « Statut » à des contacts spécifiques, rapports WABetaInfo. À partir de maintenant, les utilisateurs ont le choix entre trois options : Tout le monde, Mes contacts et Personne. Pour le moment, vous pouvez soit masquer ces détails à tous vos contacts, soit à personne du tout. Cette fonctionnalité leur permettra de masquer ces détails à des contacts spécifiques.

Les utilisateurs pourront voir une option « Mes contacts sauf » qui vous permettra de masquer votre « dernière visite », « afficher la photo » et « à propos ». Actuellement, cette option est disponible pour « Status ». Selon le rapport, cette option sera disponible pour les utilisateurs Android et iOS. Il est encore en phase de test et la date de déploiement n’est pas encore confirmée.

En outre, WhatsApp a publié versions des systèmes d’exploitation qui ne prendront plus en charge la plate-forme de messagerie à partir du 1er novembre 2021. Ces systèmes d’exploitation incluent Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich, iOS 9 et KaiOS 2.5.0. Si vous possédez un combiné qui fonctionne sur ces systèmes d’exploitation, vous devrez mettre à jour les systèmes d’exploitation vers des systèmes plus récents s’ils sont disponibles ou changer de combiné pour continuer à utiliser WhatsApp.

