WhatsApp pourrait bientôt inclure l’une des fonctions les plus populaires d’Instagram

Dans une future mise à jour, nous pourrons voir de courtes vidéos Instagram à partir de l’application WhatsApp elle-même.

WhatsApp a pris les couvertures des principaux médias technologiques cette semaine, car il envoie un message à tous les utilisateurs de sa plateforme afin que accepter leurs nouvelles conditions d’utilisation Et au milieu de toute cette polémique sur sa politique de confidentialité, il vient de se rendre compte que cette application de messagerie instantanée pourrait inclure, tôt ou tard, l’une des fonctionnalités les plus récentes et les plus populaires d’Instagram.

Très bientôt, nous pourrons voir les Instagram Reels depuis l’application de messagerie

Le média spécialisé WABetainfo a publié un tweet dans son récit officiel où il révèle que WhatsApp teste une nouvelle fonctionnalité qui intercommunique ce client de messagerie avec une autre des applications Facebook les plus populaires, Instagram.

Actuellement, WhatsApp permet l’aperçu de quelques liens que nous recevons dans les chats, tels que les vidéos YouTube, qui peuvent même être visionnées directement sans avoir à ouvrir l’application Google.

Mais cela pourrait changer très bientôt car le client de messagerie instantanée populaire prévoit d’inclure une nouvelle fonctionnalité grâce à laquelle nous pouvons jouer à Instagram Reels, de courtes vidéos de moins d’une minute qui sont si à la mode aujourd’hui, directement depuis l’application elle-même.

Cela signifie que, bientôt, nous pourrons partager une bobine via WhatsApp avec un ami ou un membre de la famille et cela peut être vu directement grâce au lecteur vidéo intégré dans l’application de messagerie appartenant à Facebook.

Il faut se rappeler que ce n’est pas la première fois que WhatsApp reçoit une fonction déjà présente sur Instagram, puisque la section actuelle de « States » est un clone des « Stories » que le réseau social populaire « copiait », à son tour, à partir de Snapchat.

Quoi qu’il en soit, nous devrons encore attendre pour pouvoir utiliser cette nouvelle fonctionnalité sur WhatsApp, même si nous savons que arrivera dans une prochaine mise à jour et que Facebook fait un effort particulier pour promouvoir Reels afin de résister au succès de TikTok.

