WhatsApp pour permettre aux utilisateurs de récupérer les messages supprimés, les administrateurs de groupe peuvent être en mesure de supprimer les messages pour tous

WhatsApp travaille apparemment sur une mise à jour qui permettra aux utilisateurs de récupérer ou de récupérer les messages qu’ils ont supprimés par erreur. La nouvelle mise à jour permettra également aux administrateurs des discussions de groupe de supprimer des messages pour tous.

Pour le moment, les nouvelles fonctionnalités sont testées pour les utilisateurs de WhatsApp Beta d’iOS dans la version 22.18.0.70. Cependant, la fonctionnalité sera bientôt également déployée pour les utilisateurs d’Android.

La possibilité de récupérer les messages supprimés, selon le rapport, ne concernera que les messages que vous supprimez pour vous-même (supprimez pour moi), et non les messages que vous « supprimez pour tout le monde ». Un snack-bar apparaîtra pour informer les utilisateurs que le message a été effacé et ils peuvent l’annuler. On ne sait pas combien de temps les utilisateurs auront pour récupérer un message supprimé.

L’application de messagerie instantanée appartenant à Meta offrirait également la possibilité aux administrateurs de groupe de supprimer n’importe quel message pour tous les membres d’un groupe. Cela a également été repéré par le tracker WhatsApp WABetaInfo, et la fonctionnalité est actuellement disponible pour certains bêta-testeurs sur WhatsApp pour iOS.

Certaines fonctionnalités seront bientôt disponibles pour davantage d’utilisateurs : anciens participants, aperçu des réactions, suppression par l’administrateur, mises à jour de statut dans la liste de discussion et possibilité de récupérer les messages supprimés en utilisant « annuler ». https://t.co/POKP51kEo6 — WABetaInfo (@WABetaInfo) 23 août 2022

« Si vous cherchez un moyen rapide de vérifier si la fonctionnalité est disponible, vérifiez simplement si vous pouvez supprimer un message récent d’un groupe où vous êtes administrateur : si « supprimer pour tout le monde » s’affiche lorsque vous essayez de supprimer un message envoyé par un autre participant, cela signifie que la fonctionnalité est disponible pour votre compte ! dit le rapport.

Cette fonctionnalité, qui semble avoir été inspirée de Slack, est un peu différente de ce que l’on trouve dans Slack, où un administrateur de groupe peut supprimer un message sans que personne ne le sache. Dans WhatsApp, les membres du groupe verront s’afficher un message indiquant « Ce message a été supprimé par un administrateur de groupe ».

Bien que l’on ne sache pas quand la fonctionnalité sera mise en ligne pour tous les utilisateurs, étant donné qu’elle a été publiée dans quelques versions bêta sélectionnées, il serait prudent de supposer que dans une prochaine mise à jour dans un proche avenir, cette fonctionnalité sera déployée.

