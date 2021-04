WhatsApp pour iPhone maintenant mieux ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

WhatsApp a amélioré la version iOS du populaire messager. La mise à jour vous apporte un nouvel aperçu de l’image ainsi qu’une nouvelle fonctionnalité de discussion de groupe. Nous vous expliquerons en quoi consistent les fonctions et vous expliquerons comment les utiliser.

Il existe une mise à jour pour la version iOS de WhatsApp. Le téléchargement est désormais disponible dans l’App Store et améliore deux fonctions que nous utilisons quotidiennement. Le premier est l’aperçu de l’image que nous voyons lorsque nous recevons ou envoyons des fichiers image. La deuxième fonction ajoute une nouvelle option d’écriture aux discussions de groupe, que nous connaissons déjà à partir de simples discussions.

WhatsApp pour iPhone: enfin voir l’image complète

Auparavant, lorsque nous envoyions ou recevions un fichier image dans WhatsApp, l’image nous était affichée dans un petit cadre carré. Le problème avec ce type d’aperçu est que le format coupe souvent ce qui compte le plus. Vous ne pouvez le voir correctement que lorsque vous téléchargez l’image ou l’ouvrez dans Messenger. Grâce à la mise à jour, ce n’est plus le cas. WhatsApp affiche désormais les images non découpées dans l’aperçu de l’historique des discussions.

Disparition des messages dans les discussions de groupe

La fonction « messages disparaissant » n’a rien de nouveau dans WhatsApp. Si vous parlez à un seul ami, vous pouvez utiliser la fonction pour envoyer des messages qui se suppriment d’eux-mêmes après un certain laps de temps. désormais disponible sur l’iPhone est également disponible dans les discussions de groupe.

Mise à jour WhatsApp pour iOS uniquement

Malheureusement, il n’y a pas d’autres nouvelles fonctions dans la mise à jour WhatsApp pour l’iPhone. Il est surprenant que les améliorations ne soient pas encore disponibles pour la version Android du messager. Dans tous les cas, aucune mise à jour n’est disponible sur Google Play, mais l’entreprise pourra en soumettre une ici plus tard.









