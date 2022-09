WhatsApp pour déployer la nouvelle fonctionnalité Call Link ; voici comment y accéder

28 septembre 2022 15:33:10 IST

Les appels sur WhatsApp sont une méthode pratique pour communiquer avec vos proches, mais vous ne pouvez pas participer à un appel à moins que quelqu’un ne vous ajoute. La société appartenant à Meta a commencé à déployer une toute nouvelle fonctionnalité d’appel appelée Call Links. Les utilisateurs peuvent utiliser cette fonction pour rejoindre n’importe quel appel WhatsApp en cliquant simplement sur le lien (URL).

Les utilisateurs peuvent l’exécuter en créant un lien et en l’envoyant à leurs amis, à leur famille et aux autres participants à l’appel. Les fonctionnalités d’appel vidéo de WhatsApp Call Links sont comparables à celles proposées par Zoom, Microsoft Teams et Google Meet.

La meilleure chose à propos de l’utilisation des liens d’appel pour les invitations d’appel est que les participants qui ne figurent pas dans votre liste de contacts peuvent rejoindre l’appel sans que l’administrateur n’ait à enregistrer leur numéro de téléphone. Mais contrairement aux applications qui sont plus susceptibles d’activer la visioconférence, WhatsApp devrait être téléchargé pour que vous puissiez utiliser les liens d’appel pour passer l’appel. Le lien d’appel peut être généré à partir de l’onglet Appels.

Vous planifiez un appel avec des amis longue distance ? Besoin de discuter en direct à la dernière minute ? Vous pouvez désormais créer et envoyer un lien d’appel à n’importe qui sur WhatsApp, même s’il ne figure pas dans vos contacts 🔗 Ajoutez le lien à une invitation ou envoyez un chat, maintenant planifier et rejoindre des appels est plus facile que jamais. – Whatsapp whatsapp) 26 septembre 2022

L’option Call Links est actuellement déployée pour certains utilisateurs et peut prendre quelques jours ou une semaine pour se terminer, selon Mark Zuckerberg, PDG de Meta. De plus, il a révélé que l’équipe de développement de WhatsApp teste des appels vidéo cryptés en toute sécurité pour jusqu’à 32 personnes et que plus d’informations à ce sujet seront bientôt publiées.

Étapes pour créer des liens d’appel sur WhatsApp :

Mettez à jour votre application WhatsApp en parcourant l’Apple Store ou Google Play Store.

Accédez à l’onglet « Appels » de votre application WhatsApp après l’avoir ouverte.

L’option « Créer un lien d’appel » ne sera disponible que si vous avez accès à cette fonctionnalité.

En sélectionnant « Créer un lien d’appel », WhatsApp générera un lien d’appel que vous pourrez partager avec d’autres utilisateurs.

Vous devez copier le lien et le placer dans la fenêtre de discussion des contacts souhaités.

La nouvelle fonction Call Links n’est pas particulièrement importante, bien qu’elle puisse être utile si vous souhaitez éviter d’ajouter manuellement des appelants. Vous pouvez simplement envoyer le lien, et les autres personnes qui le reçoivent peuvent se joindre à l’appel.

