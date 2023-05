WhatsApp pour Android renouvelle son interface pour vous faciliter la manipulation de l’application d’une seule main

Doro 8100 PLUS 15,5 cm (6.1") Android 11 4G USB Type-C 2 Go 32 Go 3000 mAh Noir

Découvrez la simplicité grâce à l'interface intuitive Doro et à l'Assistant GoogleTriple appareil photo pour des photos vraiment réussies, de jour comme de nuit <b>POURQUOI DORO ?</b><br/>Alors que dautres marques prônent les écrans complexes, les appareils photos ultra sophistiqués et les dernières fonctions à la mode de leurs smartphones, chez Doro, nous avons fait le choix de mettre laccent sur la simplicité.<br/>Cest ce que nos utilisateurs, fidèles à notre marque, attendent avant tout.<br/>Cest la raison pour laquelle la « FACILITÉ DUTILISATION » caractérise lADN des téléphones Doro.<br/>Elle est présente dans chaque détail du téléphone que vous choisirez, y compris pour prendre de superbes photos et les voir sur un grand écran.<br/>Nos téléphones sont également spécialement conçus pour convenir à louïe des personnes âgées.<br/><br/><b>RESPONSE BY DORO</b><br/>Doro vous offre bien plus quun smartphone performant.<br/>Nos fonctions uniques permettent à vos tiers de confiance de configurer facilement et rapidement les paramètres essentiels de votre téléphone, le tout via une application installée sur leur smartphone.<br/>Ces services permettent<br/>également à vos proches de rester en contact.<br/>Il vous suffit dappuyer sur la touche dassistance pour envoyer une alerte avec votre géolocalisation à une liste de personnes en qui vous avez confiance.<br/>Ils recevront alors un son fort et distinct sur leur téléphone, même sils lont configuré en<br/>mode silencieux.<br/>Plus de tranquillité desprit pour vous et vos proches.<br/><br/><b>FAITES LA CONNAISSANCE DEVA FACILE,<br/>CONVIVIAL ET POUR TOUS</b><br/>Eva est linterface brevetée et intuitive de Doro.<br/>Elle se base sur des verbes daction pour vous faciliter lutilisation dAndroid.<br/>Les utilisateurs doivent trouver un téléphone qui réponde à leurs besoins.<br/>Eva leur propose des actions très simples et les effectue selon leur réponse.<br/>Conçue par Doro, elle rend les choses ludiques, accessibles et faciles aussi bien pour lutilisateur qui utilise Android pour la première fois que pour un utilisateur expérimenté.<br/>Et avec lAssistant Google, ils constituent un binôme malin<br/><br/><b>UN GUIDE PAS-À-PAS</b><br/>Utiliser un smartphone pour la première fois peut être déroutant.<br/>Cest pour cela que le Doro 8100 propose un guide pas-à-pas lorsque vous lallumez pour la première fois.<br/>Ce guide vous aide à régler les paramètres les mieux adaptés à votre audition et à votre vision, ou à vous connecter à Internet et à accéder à votre compte Gmail.<br/>Il propose également des tutoriels simples et rapides pour les personnes qui utilisent un smartphone pour la première fois.<br/>Rassurant et à lécoute : un réel accompagnement pour un nouveau départ. - Offre exclusivement réservée aux professionnels