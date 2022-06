WhatsApp pour Android est mis à jour avec deux nouvelles fonctionnalités intéressantes

Partager

Mettez à jour WhatsApp vers la dernière version si vous souhaitez profiter des nouvelles fonctionnalités qui ont commencé à arriver dans l’application.

La dernière version de WhatsApp a commencé à arriver sur Android pour introduire deux nouvelles intéressantes que les utilisateurs peuvent commencer à apprécier à partir d’aujourd’hui.

Tous deux ont été découverts par les habitants de WABetaInfoet sont disponibles avec les dernières versions de l’application qui ont commencé à être déployées via le Google Play Store.

Groupes avec plus de personnes et filtre des chats non lus

La première des deux nouveautés introduites dans WhatsApp est disponible dans les versions iOS et Android, et c’est un augmentation de la limite de personnes pouvant participer à une discussion de groupe. Désormais, lors de la création d’une nouvelle discussion de groupe, il sera possible ajouter jusqu’à 512 participantsdeux fois plus qu’avant.

Cette nouveauté a commencé à atteindre le version bêta de WhatsAppmais certains utilisateurs de la version stable ont également commencé à voir la fonctionnalité sur leurs mobiles.

Le second des changements est hérité directement de la version de WhatsApp pour PC. Il y a quelques jours à peine, nous avons parlé d’une fonctionnalité pratique incluse dans WhatsApp pour Windows, qui vous permettait de filtrer les chats dans votre boîte de réception pour afficher uniquement ceux avec des messages non lus, ce qui est particulièrement utile pour ceux qui ont des dizaines de chats différents ouverts.

Maintenant, cette même fonction a commencé à atteindre le version whatsapp pour android. Comme vous pouvez le voir sur les captures d’écran, un nouveau filtre dans la recherche WhatsApp appelée « non lus », qui permet d’afficher uniquement les chats avec des messages non lus.

Dans ce cas, la fonction il n’est disponible que dans la version bêta de l’applicationbien qu’il devrait atteindre tout le monde au fil des jours.

Petit à petit, WhatsApp reçoit de plus en plus de nouvelles. Il y a quelques jours à peine, nous avons parlé d’une nouvelle fonctionnalité qui vous permet d’avoir plus de contrôle sur vos sauvegardes et de la possibilité de récupérer des messages supprimés par erreur, mais il y a de nombreux autres changements sur le chemin de l’application de messagerie la plus utilisée au monde. .

