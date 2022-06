WhatsApp peut vous rappeler où vous vous êtes garé : c’est aussi simple que de trouver votre voiture avec l’application

in

Partager

WhatsApp peut vous aider à retrouver votre voiture garée : suivez simplement quelques étapes simples pour vous rappeler où vous l’avez laissée.

Savez-vous que WhatsApp peut vous rappeler où vous avez garé votre voiture ? Il s’agit d’une fonction peu connue de l’application, mais elle peut être très utile, en particulier pour les personnes oublieuses qui ont tendance à laissez votre voiture garée en ville ou dans un parkinget plus tard, ils ne se souviennent pas de leur emplacement exact.

En plus de partager des messages avec votre famille et vos amis, de mettre à jour votre statut ou de passer des appels et des appels vidéo, Whatsapp Il cache de nombreuses autres fonctions peu connues, mais vraiment utiles pour tous les utilisateurs qui utilisent le service de messagerie. L’un d’eux est la possibilité de rappelez-vous où vous avez garé votre voiture.

Rappelez-vous où vous avez laissé votre voiture garée grâce à WhatsApp

Le processus pour rappelez-vous où vous vous êtes garé Grâce à WhatsApp, rien de plus simple. Pour ce faire, nous utiliserons deux des fonctions les plus utiles offertes par l’application de messagerie : l’option de discuter avec vous-même et la fonction qui permet le partage de position.

Cela dit, les étapes à suivre pour rappelez-vous où vous avez garé votre voiture en utilisant uniquement WhatsApp, sont les suivants :

Tout d’abord, ouvrez une conversation WhatsApp avec vous-même. Pour cela, il vous suffit de saisir « wa.me/numero » dans la barre de recherche de votre mobile en remplaçant « numero » par votre numéro. Par exemple : wa.me/666777888 Une fois dans le chat, appuyez sur l’icône pour joindre des fichiers. De là, appuyez sur « Localisation ». Lorsque vous êtes à l’endroit où vous avez garé la voiture -c’est-à-dire avant de vous éloigner du véhicule-, appuyez sur « Envoyer ma position actuelle ». Pour vous rappeler où vous vous êtes garé, ouvrez à nouveau le chat WhatsApp et voyez le message avec l’emplacement.

C’est tout. Comme vous pouvez le constater, il s’agit d’un processus extrêmement simple que n’importe qui peut effectuer. Tu dois juste t’assurer que tu as créé une conversation avec toi-même – ou que tu le fais pour le moment – et que tu as accordé des autorisations de localisation à l’application.

Rubriques connexes: Whatsapp

Partager

Inscrivez-vous à Disney+ pour 8,99 euros et sans permanence

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂