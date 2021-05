WhatsApp: Personne n’utilisera-t-il bientôt des emojis? ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

Tout le monde connaît les petits visages qui donnent un message qui a quelque chose de certain: nous parlons d’émojis. Grâce à eux, nous pouvons emballer nos sentiments dans un message compréhensible. Cependant, avec la prochaine mise à jour de WhatsApp, une autre fonctionnalité apparaîtra.

WhatsApp publiera bientôt une mise à jour qui simplifiera la recherche d’autocollants. Le tout devrait fonctionner comme ceci: entrez un certain terme ou emoji dans la barre de discussion, cliquez sur le symbole d’autocollant à la fin de la barre de discussion et les autocollants appropriés seront affichés. Les utilisateurs de l’application Telegram seront déjà familiarisés avec cette fonctionnalité. Il était temps pour WhatsApp d’assurer une meilleure utilisation des autocollants.

Les images en disent plus que mille mots

Les émojis sont réduits au strict nécessaire pour véhiculer une émotion. Mais ils atteignent rapidement leurs limites d’utilisation – beaucoup ne comprennent même pas une signification claire. Les autocollants, quant à eux, communiquent également ce que vous voulez dire ou même faire sans avoir à l’écrire. Des mèmes amusants ou des câlins nourrissants dans les moments difficiles: parfois, les images le disent mieux que les mots – ou les émojis.

Cela doit être fait rapidement

Aujourd’hui, tout s’accélère et notre communication s’adapte à cette vitesse. Au lieu de longs SMS, nous utilisons des messages vocaux afin de pouvoir nous occuper de quelque chose d’autre sur le côté. En réponse aux messages, les réponses sont courtes et aussi significatives que possible.

La mise à jour à venir facilite la recherche d’un autocollant adapté à des situations individuelles. S’il n’y a pas de copie appropriée dans votre répertoire, il existe une multitude de packs d’autocollants différents que vous pouvez également télécharger. Si l’un d’entre eux est utilisé particulièrement souvent, vous pouvez l’enregistrer en tant que favori.

Autocollants WhatsApp: voici comment vous les utilisez actuellement

Jusqu’à présent, utiliser les autocollants sur WhatsApp a été une corvée. Pour les trouver, cliquez sur l’icône emoji à gauche de la barre de discussion. En bas au milieu, vous pouvez choisir entre des emoji, des GIF ou des autocollants. Il existe quatre catégories prédéfinies pour les autocollants, selon lesquelles ils peuvent être triés.

