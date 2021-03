WhatsApp: personnalisez-vous votre smartphone? Cette nouvelle fonctionnalité de l’application est parfaite pour vous

L'Oréal Paris L'Oréal Accord Parfait Blush 120 Sandalwood Pink 5g

L'Oréal Accord Parfait Blush 120 Sandalwood Pink à un effet bonne mine sur-mesure grâce à sa nouvelle texture soyeuse effet seconde peau . L'Oréal Accord Parfait Blush est une poudre plus fine et plus douce qui s'accorde parfaitement à la texture et à la couleur de votre peau.